Crueldade: mulher é flagrada abandonando gatinhos em contêiner. Vídeo

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança abandonando quatro filhotes de gato ao lado de um contêiner, na Rua 04 de Vicente Pires. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (6/8), por volta das 7h30.

O vídeo, obtido pelo Metrópoles, mostra um Fiat Uno se aproximando do contêiner. Uma mulher desce com um balde na mão, caminha até o gramado, despeja os gatos no chão e retira um pano que estava no balde, deixando os bichinhos descobertos.

Assista:

A síndica do condomínio que captou as imagens, Silene Almeida, 55 anos, conta como soube do ocorrido. “O zelador viu os animais e me mandou foto. Eu pedi para recolhê-los até que encontrássemos tutores responsáveis”, relata.

De acordo com Silene, os felinos já foram doados. “Foram três adotantes, uma das pessoas ficou com o casal de gatos pretos”, explica.