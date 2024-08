Conab realiza palestra sobre credenciamento de armazéns no Acre

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará palestra sobre o credenciamento de armazéns na próxima quarta-feira (7), no Auditório FAEC, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), no Acre. A palestra acontecerá das 14h às 16h e será ministrada pelo gerente de Cadastro e Credenciamento de Armazéns da Companhia, Saulo Tomiyoshi Medeiros.

Ele apresentará o cenário atual do credenciamento de armazéns no país e falará da importância do credenciamento. Medeiros explicará como os armazéns credenciados podem viabilizar a formação de estoques públicos de milho no estado, o que pode influenciar a produção desse grão na região e os preços ao consumidor.

O gerente da Gecad falará também sobre os requisitos para o credenciamento de armazéns, que incluem: certificação, cumprimento de requisitos técnicos (limpeza, estrutura, equipamentos de termometria e aeração, tráfego) e a importância do armazém estar regularizado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).

De acordo com dados da Conab, o Acre possui 40 armazéns, com capacidade estatística total de 81,6 mil toneladas. Atualmente, não há armazéns credenciados no estado. O credenciamento de armazéns pela Conab visa garantir a qualidade e a segurança no armazenamento dos estoques governamentais.