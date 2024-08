Com frio, vira-lata caramelo aparece enrolado para beber água; assista

Um cachorrinho vira-lata caramelo viralizou nas redes sociais após aparecer totalmente agasalhado para tomar um pouco de água, durante um dia frio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

No registro, compartilhado no TikTok, o cachorro apareceu enrolado em cobertas enquanto bebia água na cozinha e voltava para o conforto do quarto. Acontece, que o inverno gaúcho chegou a atingir 9 ºC na noite do vídeo, o que levou os tutores a tomarem a medida drástica para protegerem o animal.

“E meu cachorro que acordou assim para tomar água”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 698 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena. “Eu levaria um susto e acharia que era um ladrão”, “Ele de mestre ensinador” e “Me vi nele sabe”, declararam os seguidores.

Fonte: BNEWS