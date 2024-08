Cena de filme: veja momento em que carro invade duas casas; Confira o vídeo

Um carro desgovernado colidiu com duas casas na Quadra 122 de Santa Maria (DF), na manhã desta terça-feira (6/8). Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo, um Hyundai Veracruz prata, invadiu os imóveis. Ninguém se feriu.

As imagens mostram quando o veículo bate na primeira residência – à esquerda na gravação –, antes de entrar completamente na segunda casa. As imagens foram divulgadas pela página do Instagram @Santa Zap Zap.

Assista:

O dono de uma das casas relatou que o motorista contou ter sido “fechado” por um caminhão antes do acidente. Em seguida, o condutor do Hyundai teria confundido os pedais e pisado no acelerador ao tentar frear o carro.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e acompanhou a ocorrência. O motorista do carro que bateu nas casas passou pelo teste do bafômetro, que não constatou consumo de bebida alcoólica.