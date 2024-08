Artesãs brasileiras têm até dia 23 para concorrer a vaga em feira internacional

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Ministério das Mulheres, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o Sebrae, organiza o pavilhão do Brasil na Expoartesanias, a maior feira internacional de artesanato latino-americano, que ocorre entre os dias 04 e 17 de dezembro em Bogotá, capital da Colômbia.

A participação brasileira será exclusiva para promoção do artesanato feito por mulheres, dessa forma poderão participar artesãs profissionais e associações e cooperativas desde que as peças submetidas para exposição na feira tenham sido criadas e produzidas por mulheres. As inscrições podem ser feitas neste link até 23 de agosto.

Uma curadoria especializada selecionará uma composição de peças que representem todas as regiões do Brasil e a diversidade de tipologias e técnicas do artesanato brasileiro, ao mesmo tempo que sejam itens que tenham competitividade para comercialização durante a feira. O número de peças selecionadas de cada artesã será informado pelo curador e poderá variar entre uma artesã e outra.

Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a exportação é uma grande oportunidade para as artesãs brasileiras, que ganham estrutura de vendas e autonomia econômica em seus negócios. “Ao mesmo tempo, o Brasil tem a chance de mostrar sua bela arte produzida pelas mãos das mulheres. A Apex tem sido uma grande parceira na vida das mulheres donas de seus próprios negócios”, destaca a ministra.

A Expoartesanias procura promover a preservação do artesanato tradicional da América Latina. Nela, será exibido o trabalho das artesãs e as suas criações, que representam as diversas culturas e tradições dos países da região. Neste ano, o Brasil será o país homenageado e a ApexBrasil entende que se trata de uma grande oportunidade para promover o setor de economia criativa, que gera renda e valoriza o empreendedorismo feminino e a cultura nacional.

De acordo com o IBGE, o artesanato gera emprego para cerca de 8,5 milhões de pessoas, sendo majoritariamente feito por mulheres. Dados do Sebrae ainda apontam que elas representam 77% do total de artesãos brasileiros.

Serviço:

Expoartesanias 2024

Datas do evento: 04/12 a 17/12

Local: Bogotá, Colômbia

Inscrições: 26/07 a 23/08

Link de inscrições: clique aqui .

Regulamento: clique aqui.