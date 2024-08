Vídeo mostra árbitra chinesa com medalha após prova que Rebeca foi 4ª

Um vídeo que já circula no meio da ginástica mostra a árbitra chinesa Qiurui Zho, responsável pela banca da trave na final desta segunda-feira (5), segurando a medalha de prata conquistada por uma ginasta de seu país.

Yaqin Zhou ganhou a prata apesar de uma série que teve um desequilíbrio grande ainda no início. Grande favorita, ela teve a série de maior nota de dificuldade, mas precisou dar um chute alto no ar para conseguir se manter de pé sobre a trave. Terminou com a prata, com 14,100, contra 14,000 de italiana Manila Esposito e 13,933 de Rebeca Andrade.

O vídeo que circula em grupos de WhatsApp e foi recebido pela reportagem do UOL mostra Zho junto da comissão técnica ao fim da prova, na área de aquecimento.

Essa mulher chinesa de camisa branca, segurando a medalha de prata conquistada pela China, fotografando-a, é a árbitra chefe da prova de trave. Isso aconteceu agora há pouco no ginásio de aquecimento. pic.twitter.com/nwan8m4484 — Demétrio Vecchioli (@Olhar_Olimpico) August 5, 2024

A árbitra aparece segurando a medalha de prata com a mão, tira o celular do bolso e tira uma foto do objeto, acompanhada de perto pelos técnicos e pela própria ginasta.