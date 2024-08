Vídeo: Defante surpreende Rebeca ao pedir avaliação de seu collant; Veja

Diogo Defante voltou a viralizar na web após uma entrevista com Rebeca Andrade, que ficou com o ouro no solo das Olimpíadas de Paris 2024. O humorista e repórter da CazéTV questionou a ginasta sobre os collants utilizados na competição e surpreendeu ao pedir uma avaliação sobre a peça que estava utilizando.

“Uma dúvida minha, tá? O collant que você mais gostou?”, quis saber o humorista. “Nossa, que pergunta difícil, todos os collants são bonitos”, declarou Diogo Defante. Na sequência, ele pede para que Rebeca avalie o que estava utilizando e a surpreende ao mostrar um collant verde e amarelo.

A mlhr q nós temos❤️ pic.twitter.com/VLbodbbT0U — Diego Collant (@defantediogo) August 5, 2024

No restante do vídeo, entretanto, ele questiona Rebeca sobre ser a maior medalhista olímpica da história do Brasil no evento.

Diogo Defante lança álbum e ironiza hate após cirurgia: “Dane-se”

Quem conhece Diogo Defante dos vídeos no YouTube e da comédia pode não imaginar que o humorista começou a sua carreira na música e que a profissão mais conhecida surgiu por acaso, após o convite de um amigo. De volta às “raízes”, ele lança um novo álbum, “Tífane”, e fala sobre a repercussão da sua cirugia no olho.

Entre 2004 a 2011, Defante tentou aparecer na música com uma banda autoral. As letras, que hoje serviram para o disco, eram escritas pelo próprio artista. Como não foram utilizadas por conta do caminho seguido pelo grupo, Defante decidiu tirá-las do papel.

“[As músicas] Fizeram todo sentido para esse projeto agora. Para mim, é mais louco a comédia do que a música em si, a música já é algo que eu vivi bastante tempo, tenho bastante experiência”, declarou.

O artista ainda explicou que não quis dar um tema-foco ao projeto, com intuito de agregar mais liberdade a ele. “Eu acho que vai dar uma carimbada na caminhada musical e a galera vai perceber que eu realmente estou com um carinho muito grande pelo projeto. A galera vai perceber a riqueza de detalhes”, contou, acrescentando que está “de cabeça e com o coração” no álbum.

No mesmo contexto, Defante revelou não ter buscado inspirações musicais específicas. “Eu sempre sigo alguma coisa que eu imaginaria sendo trilha sonora de um desenho, uma coisa meio vibe musical, sempre passeio por isso”, descreveu.

Nova imagem de Diogo Defante

Recentemente, o humorista, que fez de uma ptose palpebral sua marca registrada, precisou passar por cirurgia após a característica apresentar riscos à sua saúde.. Ele fez uma live para revelar o seu novo visual e recebeu muitos comentários, entre ataques e elogios.

Questionado sobre essa situação, ele riu e contou que não sabe mais quem é hate e quem é o seu público de verdade. “Eu xingo eles, eles me xingam, a gente tem essa relação de amor e carinho. No momento em que eles reclamam de alguma coisa, eu não sei mais se é real, isso é interessante, mas acaba que me faz não levar muito a sério e isso é bom para mim”, disse.

“Eu não quero me importar com isso, na real é só um olho, dane-se, eu estou preocupado com as minhas criações”, completou.

Defante garante que não sente falta da tal marca registrada e destaca que “está aí para construir novas coisas”.

“A gente é ser humano, vai mudando, altera. O imagético nosso é mutável, não tem como controlar isso, no meu caso foi um problema muito sério que eu tive que resolver, não tinha uma escolha. Eu consigo entender a galera falar que perdeu uma marca, alguns comentários foram tipo ‘parece que cortaram as asas de um anjo’, eu fico dando risada, eu acho engraçado”, relatou.

Olimpíadas Paris 2024

Para além do projeto musical, Diogo Defante está pronto para viajar à Paris para cobrir as Olimpíadas 2024. Assim como aconteceu na Copa do Mundo do Catar, em 2022, o humorista está trabalhando no evento pela CazéTV, comandada por Casimiro Miguel. No país asiático, ele viralizou por conta de algumas “loucuras” e provocou muitas risadas em seu fã.

Sobre o evento mais importante do esporte mundial, Defante contou que está “começando a pensar em pensar em coisas” para fazer na capital da França e já tem até uma pauta.

“A princípio, eu tenho uma pauta que é tentar encontrar ratos pela cidade de Paris, muito inspirado no Ratatouille. Está vindo coisa maluca aí, pode esperar”, prometeu.

Por fim, Defante explicou que apesar da performance em 2022, não há como “planejar” o viral. “Eu não sei o que vai ser viral, infelizmente. Eu gostaria de saber, mas, não, não estou planejando viralizar, só estou planejando fazer o meu trabalho da forma mais perigosa possível para ver se alguma coisa agrada”, encerrou.