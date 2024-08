ENTRE as eleições para as prefeituras do interior do estado, uma que chama mais atenção pelo lado místico, é a que acontecerá em Tarauacá, um colégio eleitoral em torno de 28 mil eleitores, onde a prefeita Maria Lucinéia (PDT) – a Néia – tem como principal sustentação a sua religiosidade. Néia disse hoje (4) ao BLOG do Crica que já recebeu profecias (diz conversar com Jesus) garantindo que será reeleita. “Foi me passado na profecia e na conversa com Jesus até como me vestirei na posse. Será um vestido todo branco com um cocar indígena sob a cabeça”, revelou ao BLOG. Aponta, também, como algo ao seu favor na reeleição a sua proximidade com a população pobre. “A minha casa tem as portas sempre abertas para receber o povo, não tem feriado e nem domingo, atendo todo dia”, citou a prefeita Néia. Sobre o fato de adversários terem estrutura financeira e apoio do governo, falou que isso não lhe assusta nem um pouco, acredita mais na sua aliança com Jesus Cristo e com a população humilde do município. Se ressente de não ter tido uma divulgação do seu trabalho: “Só de escolas que recebi destelhadas recuperei 10 delas, e muitos outros trabalhos. O povo que mora em Tarauacá é que pode avaliar a minha administração”, concluiu uma otimista Néia, sem antes convidar para a posse.

RASTEIRA CERTA

A DUPLA senador Márcio Bittar (UB) e o prefeito Bocalom (PL) têm feito um giro pelo interior, participando de convenções municipais de aliados. O foco é 2026. Se o Boca for reeleito, o senador Alan Rick (UB) estará fora da foto do grupo na disputa do governo. É a rasteira certa. Mais uma, aliás!

NÃO GANHOU E NEM PERDEU

A RETIRADA da Federação PT-PCdoB-PV da aliança do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), não causará perdas eleitorais. A chapa de candidatos a vereador da Federação é fraca. Nem o Zequinha ganhará com a adesão do senador Márcio Bittar (UB), que não tem votos e nem grupo no município.

PERDEU O DISCURSO

O GOVERNADOR Gladson Cameli deu um presente de grego ao candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, ao impor como sua vice a ex-prefeita Marilete Vitorino (PP), cuja gestão como prefeita foi um desastre administrativo. O Rodrigo perdeu o discurso de mudança.

NÃO PODE ATACAR

COM a ex-prefeita Marilete Vitorino (PP) de vice na sua chapa, o Rodrigo não poderá nem criticar a gestão da prefeita Néia (PDT) por desacertos.

NÃO MENOSPREZE

É BOM o grupo do candidato a prefeito de Sena Madureira, deputado federal Gerlen Diniz (PP), não menosprezar a força eleitoral do prefeito Mazinho Serafim. Não é imbatível, mas não será fácil lhe derrotar. É um vencedor de eleições.

PLANTANDO PARA 2026

A VICE-GOVERNADORA Mailza Assis tem sido presença constante nas convenções municipais do interior. Está plantando sementes para sua candidatura ao governo em 2026.

NOMES FORA DO DEBATE

O MDB pode sair desta eleição municipal muito forte. Dois nomes não terão a porta aberta para composições em 2026: os senadores Alan Rick (UB) e Márcio Bittar (UB). É o que ouço.

CANDIDATURA PRÓPRIA

O PL não fará composições para a disputa da prefeitura de Feijó, vai jogar as suas fichas na candidatura da vereadora Terezinha Moreira (PL).

EXEMPLO DE POLÍTICO

O PREFEITO de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), é um exemplo de político. Foi o único dos prefeitos eleitos pelo PT que se manteve fiel ao partido e não foi cooptado pelo governador Gladson Cameli. Lealdade partidária, é coisa rara na política.

ALÉM DISSO É LUCRO

A PREVISÃO é que a chapa da Federação PT-PCdoB-PV eleja um vereador em Rio Branco. Além disso, só por um ponto muito fora da curva.

DATA DE LARGADA

DIA 15 é a data em que se iniciam a todo vapor as campanhas políticas. E quando os candidatos estarão liberados pela justiça eleitoral para colocar suas publicidades nas ruas.

MANTEVE FIRME

O CANDIDATO a prefeito de Epitaciolândia, vice-prefeito professor Soares (MDB), rechaçou todas as tentativas para retirar sua candidatura.

DISPUTA DURA

A DISPUTA pela prefeitura de Capixaba será uma das mais duras. A vereadora Sara Frank (MDB) é um nome que cresce e ameaça a reeleição do prefeito Manoel Maia.

ESQUECERAM DE MIM

O DEPUTADO federal Eduardo Veloso (UB) está naquela do ninguém me ama e ninguém me quer. Foi deixado de lado nas articulações da dupla Bittar-Bocalom sobre o cenário com foco na eleição de 2026.

VISTO COM SIMPATIA

HÁ UM sentimento de simpatia dentro do MDB pelo nome da vice-governadora Mailza Assis, para uma aliança na disputa do governo em 2026. O MDB pode sair forte desta eleição municipal. Já ouvi isso de alguns cabeças brancas do partido.

RESPEITO POR TER LADO

PASSO longe das ideias de extrema direita radical defendidas pelo deputado federal Ulysses Araujo (UB). Mas tenho respeito pelo parlamentar, por ter lado na política. O pior na política é você não ter lado e navegar ao sabor das conveniências do momento.

NÃO BALANÇA BANDEIRA

NÃO adianta a tropa de choque do governo fazer caça às bruxas de quem não reza pela cartilha que recomenda apoio ao prefeito Tião Bocalom. Cargos de confiança nunca decidiram e nunca vão decidir uma eleição majoritária, que se decide no povão. Agora, que os que pressionam já estão antipatizados, isso é certo.

CHUPANDO DEDO

O CANDIDATO a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), chutou todos os aliados ao colocar de vice a ex-prefeita Marilete Vitorino, que saiu pessimamente avaliada da sua gestão. É como empurrar uma chapa com um trator D-8 desligado ladeira acima.

NÃO CAIRAM NA REAL

OS apoiadores do ex-presidente Bolsonaro no Acre ainda não acordaram que, ele não poderá disputar a eleição presidencial, por estar inelegível por oito anos. É carta fora do baralho. Será apenas eleitor. E mais um na multidão.

NOMES FORTES

DUAS mulheres que são nomes fortes para conseguir mandatos de vereadoras, na chapa do PSDB: Degmar Kinpara e Lana Vaz

BOM DOMINGO

UM bom domingo na paz de Deus,

FRASE MARCANTE

“O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz”.Ditado escocês.