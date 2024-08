Suco de laranja com couve: veja quais são os benefícios da bebida

O suco de laranja com couve é uma das bebidas detox de preparo mais simples: usando apenas dois ingredientes é possível obter uma série de benefícios para a imunidade e ainda reforçar a nutrição.

A couve é figurinha conhecida em todos os sucos verdes e bebidas detox. É um alimento rico em vitaminas A, C e K e tem propriedades anti-inflamatórias, que ajudam na desintoxicação e proteção do fígado, órgão responsável por filtrar o sangue.

O vegetal também possui um alto teor de ferro e de cálcio, o que ajuda a prevenir problemas ósseos e fortalece a musculatura. Além disso, a folhagem ainda tem uma boa quantidade de potássio, que beneficia a saúde do coração.

A laranja, por sua vez, é riquíssima em vitamina C. O nutriente estimula a produção de glóbulos brancos, que são fundamentais para combater infecções, e estimula a fabricação de colágeno (importante para a saúde da pele e das cartilagens).

A combinação dos dois alimentos, portanto, ajuda a reforçar a imunidade, melhora o funcionamento do fígado e ainda auxilia na nutrição e no ganho de vitaminas e minerais no corpo.

“A combinação da vitamina C da laranja com o ferro presente na couve potencializa a absorção de ferro no organismo, o que pode ser de grande ajuda para afastar a anemia”, explica a nutricionista Marina Feuro, do Rio de Janeiro.

Como preparar o suco de laranja com couve?

O suco pode ser feito usando apenas a couve e a laranja em uma proporção de um para um: uma laranja espremida para cada folha de couve. É possível também diluí-lo em água e eventualmente adoçar, mas dando preferência aos adoçantes ou açúcares mais saudáveis como o mel e o mascavo.

O mais recomendado é não peneirar o suco, já que ele mais grosso tem mais fibras. As fibras ajudam a regularizar o trânsito intestinal, por terem digestão mais lenta.