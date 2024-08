Seleção feminina de vôlei e canoísta Ana Sátila avançam nas Olimpíadas

Vôlei de Quadra

Nas quadras, a seleção feminina enfrentou a Polônia e fechou a primeira fase com a melhor campanha vencendo por 3 sets a 0 e vai encarar a República Dominicana nas quartas de final.

Vôlei de Praia

A dupla feminina Bárbara e Carol perdeu para a dupla australiana por 2 sets a 0 e se despedem de Paris 2024 nas oitavas de final do vôlei de praia.

No masculino, André e George também foram eliminados nas oitavas de final e Evandro e Arthur vencem a dupla da Holanda por 2 sets a 0 e se classificam para as quartas de final.

Canoagem

Ana Satila faz uma boa prova, termina na segunda posição e avança para as quartas de final no caiaque cross.

Pepê Gonçalves fica em segundo lugar na bateria, mas sofre punição e não avança para as quartas de final do caiaque cross. Com o resultado, o canoísta encerra a participação em Paris 2024.

Tênis de mesa

No tênis de mesa, Hugo Calderano perdeu para por 4 sets a 0 na disputa pela medalha de bronze. O brasileiro encerra sua participação em Paris como o primeiro latino-americano a chegar em uma semifinal olímpica do tênis de mesa.

Vela

Estreando na Fórmula Kite masculina, o atual bicampeão Pan-Americano Bruno Lobo ocupa a 4ª colocação geral após as quatro regatas iniciais. Restam 12 regatas classificatórias e os dez melhores avançam para fase final. As regatas são disputadas na Baía de Marselha, no litoral sul da França.

Na classe Nacra 17 misto, João Siemsen e Marina Arndt competiram em três regatas, ocupando, respectivamente, a 11ª, 5ª e 11ª colocação. Com isso, somam 48 pontos e ocupam o 11º lugar geral. Faltam seis regatas para o fim da classificatória onde o top-10 avança à final.

Na classe ILCA 7, Bruno Fontes competiu mais duas regatas neste domingo. O brasileiro foi o 25º colocado na regata sete e melhorou o desempenho na regata oito, terminando na 6ª colocação. Na classificação geral, Bruno Fontes ocupa agora o 28º lugar entre 43 competidores. Ainda faltam mais duas regatas e os dez melhores barcos classificados avançam para a disputa final de medalhas.

Na ILCA 6, houve a disputa das regatas sete e oito. Gabriella Kidd esteve em ação e agora ocupa a 27ª colocação geral entre 43 participantes. Faltam mais duas regatas na categoria até a fase decisiva onde as dez melhores competidoras vão disputar medalha.

Boxe

Juciele Romeu, da categoria até 57kg, perdeu para a turca Esra Yildiz Kahraman em decisão dividida dos árbitros (4 a 1), nas quartas de final.

Tiro esportivo

Georgia Furquim encerrou sua participação na categoria skeet feminina na 26ª colocação geral entre 29 competidores. A brasileira participou das últimas duas baterias da fase classificatória e acertou 46 dos 50 pratos lançados. Como resultado final, Georgia ficou com 111 acertos de 125 lançamentos e não avançou na competição.

Atletismo

Machucada, Valdileia Martins desiste do salto em altura. Ela sentiu o tornozelo esquerdo ao iniciar a corrida para fazer o primeiro salto da decisão, parou no início do movimento e informou estar sem condições físicas para continuar.

Ciclismo Estrada

A brasileira Ana Vitória Magalhães, a Tota, ficou na 74ª posição na disputa feminina do ciclismo de estrada, completando o percurso de 158km em 4:10:47.