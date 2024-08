O Prêmio Puskás, troféu de gol mais bonito do ano, ganhou um forte candidato. Walter Bou, atacante do Lanús, balançou as redes com uma linda bicicleta de fora da área aos 44 do segundo tempo.

O gol foi decisivo para a vitória de 3 x 2 do Lanús por 3 x 2 contra o Tigres, em partida válida pela 9ª rodada da 2ª fase do Campeonato Argentino. O jogador de 30 anos tem quatro gols em cinco jogos, além de uma assistência, nesta etapa do torneio.

Assista o golaço: