Orçamento Secreto: “Se puxar a pena cai todo o galinheiro”!

O ex-juiz Sérgio Moro, que se tornou senador pelo Paraná após deixar sua carreira jurídica para ocupar o cargo de Ministro da Justiça no governo Bolsonaro, é conhecido por sua frase emblemática: “Se puxar a pena, cai todo o galinheiro”.

Esta afirmação estava relacionada à Operação Lava Jato, que revelou ao mundo a corrupção estrutural do presidencialismo de coalizão durante o segundo mandato do presidente Lula.

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia agora uma investigação rigorosa ao puxar a primeira pena do polêmico “Orçamento Secreto” e as emendas parlamentares, com ou sem a utilização do PIX, fazendo com que a Operação Lava Jato pareça um simples jogo de crianças. As suspeitas de irregularidades e corrupção já eram sussurradas nos corredores e nos subterrâneos do poder em Brasília.

Na Lava Jato a primeira pena puxada foi o doleiro Youssef e agora é o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho (União Brasil/MA), que foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por alegados desvios de emendas parlamentares.

Como foi na Lava Jato, o galinheiro é grande e no pau das galinhas estão lulistas e bolsonaristas. Tem até capão no Orçamento Secreto. Pelo visto não ficará tábua sobre tábua desse imenso galinheiro. O ministro Flávio Dino que o diga!

“Se o Congresso Nacional não fizer a reforma política, a Polícia Federal é quem vai fazer”. (Flávio Dino, quando era deputado federal)

. Quer dizer que em Cruzeiro do Sul querem o PT/PC do B como amante argentina?

. Deus! Pátria e Família!

. A candidata a prefeita Jéssica Sales levou essa de graça!

. Campanha eleitoral é assim:

. O candidato sabe como começa, mas não como termina!

. Dizer que Lula e Bolsonaro não transferem 100% dos votos é apenas uma constatação das pesquisas.

. O grupo do deputado Fábio Rueda (União Brasil) não está parado; faz articulações por todo o interior participando das convenções.

. “Vou votar no fulano porque ele é um cara legal, é um cara simples, toma cachaça com a gente”.

. Putz!

. Em Xapuri o jogo está totalmente embolado.

. Não se pode subestimar o candidato da gestão do prefeito Bira Vasconcelos (PT) achando que a eleição está ganha.

. Depois das eleições para prefeito e vereador, são os deputados federais, estaduais e senadores que começam a perder o sono com a reeleição.

. A vice-governadora, Mailza Assis, muito serena, sabe que há tempo para todo propósito.

. Chegará o seu tempo!

. “Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor…”

. Se o prefeito Tião Bocalom aparece bem-posicionado nas pesquisas é resultado do seu trabalho; ainda falta a parte do Bolsonaro e aliados.

. Atenção:

. O governador Gladson Cameli não é de perseguir, muito menos obrigar um funcionário a votar em quem não deseja.

. Bom dia!