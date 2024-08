Operação contra descaminho apreende aproximadamente 45 mil maços de cigarros no Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do estado do Acre (FICCO/AC), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, em duas ações distintas, prendeu quatro suspeitos do contrabando de 45 mil maços de cigarros proibidos de ingressar no Brasil, ocasião em que também restaram apreendidos os veículos envolvidos no transporte dos ilícitos.

No dia 30/7, um veículo foi abordado por policiais na rodovia AC-10, próximo à saída do município de Porto Acre. Ao vistoriarem o automóvel, verificaram que estava carregado com cerca de 10 mil maços de cigarros contrabandos, o que motivou a prisão em flagrante do condutor e a apreensão dos cigarros e do automóvel.

No dia seguinte, 31/7, três veículos foram abordados por policiais. Duas dessas ocorreram na rodovia AC-10 e a terceira na BR-364, próximo ao município Senador Guiomard. Verificou-se que os veículos estavam carregados com cerca de 35 mil maços de cigarros ilícitos, sendo igualmente presos os condutores e apreendidos as mercadorias e os veículos.

Em ambos os casos os presos foram conduzidos à Polícia Federal para os procedimentos criminais cabíveis, ao passo que os cigarros e veículos apreendidos acabaram encaminhados à Receita Federal para as providências fiscais competentes.

Os investigados poderão responder judicialmente pelo crime de contrabando, ficando ainda sujeitos às sanções administrativas porventura aplicadas pela Receita Federal, como multas e perdimento dos veículos usados no transporte dos produtos ilegais.