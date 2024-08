Tapioca feita na hora, acompanhada de chá de cerejeira; inhame branco e roxo; caldo de cana e farofa de gengibre e manjericão, entre outras iguarias de encher os olhos e dar água na boca. Assim é o espaço do produtor, montado na Expoacre Juruá, que encerra neste domingo, 4, na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Um espaço dedicado a produtores se torna uma vitrine para que eles possam fechar negócios e até expandir o alcance de suas vendas por meio da segunda maior feira do agronegócio do estado. Com uma casa de farinha montada em meio ao estande, Izaías Almeida, que mora na comunidade do Alto Pentecoste, em Mâncio Lima, estava vendendo farinha de todos os tipos e também fazendo uma tapioca quentinha acompanhada de um chá de cerejeira. Mais típico do que isso impossível. “Estão procurando mais farinha milito de coco. Tudo que nós produzimos na comunidade está sendo vendido aqui e é uma produção que envolve toda a família, por isso, trouxemos a farinha toda pronta”, disse. A sacada de servir a tapioca com o chá foi um diferencial. Ao mesmo tempo que os visitantes podem conhecer todo o processo da produção, degustam a tapioca feita na hora, um dos produtos queridinhos do acreano. “Superou o que a gente estava esperando para a venda, porque aqui é mais para exposição, mas conseguimos vender bem”, avaliou Tapioca feita na hora com chá A tapioca vendida por ele é a tradicional, molhada no leite de coco. “O chá também fez sucesso. As pessoas deixam de tomar o café para tomar nosso chá”.” Nadir Braga estava no estande e já garantiu milho verde, pamonha e cana de açúcar. “Sou de Cruzeiro do Sul e amo os produtos daqui, também estou levando um biscoito de goma que não pode faltar”, revela. Assim como ela, Francisco Viana não abre mão de uma tapioca com café. “Comprei biscoito, tapioca, pamonha e canjica. Tudo que eu mais gosto.” Maria Antônia Souza já conhecia o estande de outros anos e já foi especificamente para comer nesse ponto. “O que mais gosto é da farinha, pamonha e a tapioca. Essa ideia do chá foi ótimo também, adorei”, disse. José Carlos Souza da Silva disse que é a primeira vez que visita a Expoacre Juruá e ficou encantado com o espaço. “Achei legal que dá espaço para eles e o espaço ficou muito bonito”, opinou. Farofa temperada Adauto de Paula estava vendendo farofas temperadas. Uma delas de manjericão e gengibre e outra apimentada. Ele disse que o estoque restante talvez não chegue nem ao fim da noite, pois a saída foi muito boa. Antes de fechar negócio, o cliente pode dar uma provinha. “A nossa cooperativa tem quatro anos e um pouquinho. E agora, com esse produto, está com três anos que a gente está trabalhando com ele. Na verdade, primeiro a gente começou com um produto de inovação na questão da farinha. Eu acho que foi uma das primeiras farinhas temperadas que surgiram aqui no estado. Mas, por algumas questões, a gente queria colocar um produto realmente de qualidade na mesa do nosso cliente”, contou. Segundo ele, a farofa com pimenta é a queridinha dessa edição, mas admite que muita gente tem se surpreendido com a farofa de gengibre e manjericão. “Às vezes as pessoas têm um receio com o gengibre, que aqui na nossa região não é usado tanto como tempero, mas quando as pessoas provam se surpreendem porque é muito bom.” Osana Araújo estava visitando os estandes e decidiu provar as farofas e não é que a visita se tornou uma compra? Como boa cruzeirense, ela levou uma de cada tipo de farofa para experimentar. “Para o acreano, a farinha é indispensável no nosso alimento e ver essa farofa tão deliciosa não tem como não levar para casa. Vou levando as duas e já vou marcar ele no Instagram e já levei outras colegas minhas também para degustar a farofa. Sou acreana com muito orgulho, cruzeirense, filha de seringueiro e é muito importante essa exposição, porque tem muita gente que não conhece. Eu, particularmente, não conhecia essa farofa e agora estou levando pra casa e fazendo a propaganda”, contou animada. O espaço também tem inhame, roxo e branco, e os diversos tipos de feijão produzidos em Marechal Thaumaturgo. “Esse espaço aqui ajudou muito a gente e já vendi muito, graças a Deus”, disse Gilmar da Silva. De Mâncio Lima, Maria da Conceição estava com o marido vendendo caldo de cana e coco, que é muito produzido na cidade onde moram. “Este é nosso primeiro ano e estou gostando muito, graças a Deus. Era o meu sonho chegar aqui e estou muito feliz. Quem não veio perdeu, porque já dei uma olhada rápida e a renda está muito boa.” A organização da Expoacre Juruá informou que, nas quatro noites, cerca de 120 mil pessoas passaram pela feira. Esse público ainda deve superar as expectativas, já que Manu Bahtidão se apresenta no encerramento.

Tapioca feita na hora, acompanhada de chá de cerejeira; inhame branco e roxo; caldo de cana e farofa de gengibre e manjericão, entre outras iguarias de encher os olhos e dar água na boca. Assim é o espaço do produtor, montado na Expoacre Juruá, que encerra neste domingo, 4, na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Um espaço dedicado a produtores se torna uma vitrine para que eles possam fechar negócios e até expandir o alcance de suas vendas por meio da segunda maior feira do agronegócio do estado.

Com uma casa de farinha montada em meio ao estande, Izaías Almeida, que mora na comunidade do Alto Pentecoste, em Mâncio Lima, estava vendendo farinha de todos os tipos e também fazendo uma tapioca quentinha acompanhada de um chá de cerejeira. Mais típico do que isso impossível.

“Estão procurando mais farinha milito de coco. Tudo que nós produzimos na comunidade está sendo vendido aqui e é uma produção que envolve toda a família, por isso, trouxemos a farinha toda pronta”, disse.

A sacada de servir a tapioca com o chá foi um diferencial. Ao mesmo tempo que os visitantes podem conhecer todo o processo da produção, degustam a tapioca feita na hora, um dos produtos queridinhos do acreano. “Superou o que a gente estava esperando para a venda, porque aqui é mais para exposição, mas conseguimos vender bem”, avaliou

Tapioca feita na hora com chá

A tapioca vendida por ele é a tradicional, molhada no leite de coco. “O chá também fez sucesso. As pessoas deixam de tomar o café para tomar nosso chá”.”

Nadir Braga estava no estande e já garantiu milho verde, pamonha e cana de açúcar. “Sou de Cruzeiro do Sul e amo os produtos daqui, também estou levando um biscoito de goma que não pode faltar”, revela.

Assim como ela, Francisco Viana não abre mão de uma tapioca com café. “Comprei biscoito, tapioca, pamonha e canjica. Tudo que eu mais gosto.”

Maria Antônia Souza já conhecia o estande de outros anos e já foi especificamente para comer nesse ponto. “O que mais gosto é da farinha, pamonha e a tapioca. Essa ideia do chá foi ótimo também, adorei”, disse.

José Carlos Souza da Silva disse que é a primeira vez que visita a Expoacre Juruá e ficou encantado com o espaço. “Achei legal que dá espaço para eles e o espaço ficou muito bonito”, opinou.

Farofa temperada

Adauto de Paula estava vendendo farofas temperadas. Uma delas de manjericão e gengibre e outra apimentada. Ele disse que o estoque restante talvez não chegue nem ao fim da noite, pois a saída foi muito boa. Antes de fechar negócio, o cliente pode dar uma provinha.

“A nossa cooperativa tem quatro anos e um pouquinho. E agora, com esse produto, está com três anos que a gente está trabalhando com ele. Na verdade, primeiro a gente começou com um produto de inovação na questão da farinha. Eu acho que foi uma das primeiras farinhas temperadas que surgiram aqui no estado. Mas, por algumas questões, a gente queria colocar um produto realmente de qualidade na mesa do nosso cliente”, contou.

Segundo ele, a farofa com pimenta é a queridinha dessa edição, mas admite que muita gente tem se surpreendido com a farofa de gengibre e manjericão.

“Às vezes as pessoas têm um receio com o gengibre, que aqui na nossa região não é usado tanto como tempero, mas quando as pessoas provam se surpreendem porque é muito bom.”

Osana Araújo estava visitando os estandes e decidiu provar as farofas e não é que a visita se tornou uma compra? Como boa cruzeirense, ela levou uma de cada tipo de farofa para experimentar.

“Para o acreano, a farinha é indispensável no nosso alimento e ver essa farofa tão deliciosa não tem como não levar para casa. Vou levando as duas e já vou marcar ele no Instagram e já levei outras colegas minhas também para degustar a farofa. Sou acreana com muito orgulho, cruzeirense, filha de seringueiro e é muito importante essa exposição, porque tem muita gente que não conhece. Eu, particularmente, não conhecia essa farofa e agora estou levando pra casa e fazendo a propaganda”, contou animada.

O espaço também tem inhame, roxo e branco, e os diversos tipos de feijão produzidos em Marechal Thaumaturgo. “Esse espaço aqui ajudou muito a gente e já vendi muito, graças a Deus”, disse Gilmar da Silva.

De Mâncio Lima, Maria da Conceição estava com o marido vendendo caldo de cana e coco, que é muito produzido na cidade onde moram. “Este é nosso primeiro ano e estou gostando muito, graças a Deus. Era o meu sonho chegar aqui e estou muito feliz. Quem não veio perdeu, porque já dei uma olhada rápida e a renda está muito boa.”

A organização da Expoacre Juruá informou que, nas quatro noites, cerca de 120 mil pessoas passaram pela feira. Esse público ainda deve superar as expectativas, já que Manu Bahtidão se apresenta no encerramento.