A 19ª edição da Expoacre Juruá chegou ao fim superando todas as expectativas. Neste domingo, 4, em Cruzeiro do Sul, um dos principais nomes da música brasileira na atualidade, Manu Bahtidão, atraiu grande público, celebrando o sucesso que foi a segunda maior feira de entretenimento do Acre.

No palco, a artista, que está entre as mais ouvidas no Brasil, cantou os seus maiores sucessos, encantando os fãs e animando todos os presentes. “Esse show foi ótimo, Manu tem uma alegria contagiante. A música é uma arte, traz alegria e é uma terapia para mim, uma de minhas paixões”, disse Andréia Rocha, musicista manciolimense.

Pela primeira vez no Acre, a cantora mencionou a receptividade com que foi recebida. “Eu fico muito feliz em estar aqui. Estou me sentindo muito acolhida, muito abraçada, desde quando cheguei até agora. Espero que seja o melhor show das nossas vidas”, disse Manu Bahtidão, minutos antes de subir ao palco.

Nas outras noites de Expoacre Juruá, o governo do Estado e parceiros realizaram mais três shows nacionais para todos os gostos. Na abertura, Murilo Huff; na segunda noite, a banda gospel Som e Louvor; e na terceira e penúltima noite, Raquel dos Teclados. Todos os shows foram sucesso de público.