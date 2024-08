Estande do Detran recebeu mais de 16 mil visitantes durante a Expoacre Juruá

.Com atividades educativas para todas as faixas etárias, o estande do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) na Expoacre Juruá, realizada de quarta-feira, 31, a domingo, 4, em Cruzeiro do Sul, foi sucesso de público, alcançando mais de 16 mil pessoas.

Entre as atrações, a mais procurada foi o simulador de impacto, que permitiu a milhares de pessoas perceber, com doses de realismo, a intensidade de um choque e a importância do uso do cinto de segurança para proteção da vida, em caso de sinistros.

O estudante Wesley Silva participou da simulação de impacto e destacou o aprendizado. “É muito chocante, porque a gente não imagina que o impacto de uma batida a uma velocidade mínima, só 7km/h, vai ser tão forte e que sem o cinto a gente pode se machucar muito com qualquer batida”, enfatizou.

O espaço também se tornou um grande atrativo para as crianças, que puderam aprender regras de trânsito por meio de duas peças teatrais e jogos que ensinam o comportamento correto nas vias, além de pintura facial.

Outra novidade do Detran na Expoacre Juruá foi o Camarote Motorista da Rodada, um espaço com drinques sem álcool, petiscos e espaços instagramáveis, preparado especialmente para receber quem se dispõe a não beber para dirigir em segurança na volta para casa.

Comitiva da Segurança no Trânsito

Durante todas as noites de Expoacre Juruá, inclusive na Cavalgada, os agentes de trânsito do Detran estiveram nas vias, organizando o fluxo para proporcionar segurança a pedestres e condutores, iniciativa que colaborou para que nenhum acidente de trânsito ocorresse no período da feira.