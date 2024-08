Programa de vacinação em escolas deve impulsionar imunização de crianças

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) refletem melhora na cobertura vacinal infantil no Brasil. Lei do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas (Lei 14.886, de 2024), sancionada pelo presidente Lula em junho, deverá intensificar esse avanço na imunização, ao determinar que alunos da educação infantil e do ensino fundamental participem de vacinações no ambiente escolar. A lei é originada de um projeto (PL 826/2019) aprovado em maio pelo Senado.