Mini Biles: web resgata vídeo antigo da ginasta e reação após salto viraliza

Desde que começou sua temporada de competições nos Jogos Olímpicos de Paris, 2024,a ginasta Simone Biles, 27, considerada uma lenda na modalidade, segue em alta nas redes sociais.

No último sábado (3), internautas regataram um vídeo antigo da atleta americana ainda na infância. O que chamou a atenção, no entanto, foi a sua reação após concluir um dos saltos no aparelho que leva o nome de cavalo.

Nas imagens, que já somam mais de 6 milhões de visualizações, Biles tem uma queda e não consegue cravar o exercício, deixando o local com os braços cruzados e visivelmente irritada com o próprio desempenho.

Assista:

No X, antigo Twitter, alguns internautas reagiram ao momento. “O jeito que ela estava fazendo beicinho depois! Tão fofo”, disse uma. “Ela não ficou satisfeita”, apontou outra.

Ao todo, Simone possui sete medalhas olímpicas de ouro, três delas conquistas em Paris. Além disso, também carrega outras três medalhas: uma de prata e duas de bronze. Já em Mundiais, Biles já conquistou mais de 30.

Fonte: CNN