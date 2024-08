Médicos retiram enguia viva e limão de abdômen de paciente; entenda

Paciente inseriu animal vivo no ânus para obter prazer sexual | Bnews - Divulgação Caso raro foi registrado no Vietnã - Reprodução Viet Duc Hospital

Um caso raro intrigou médicos do Vietnã. Um homem estava com uma enguia viva de 60 cm de comprimento no seu abdômen. Segundo os médicos, ele também estava com um limão na região. Ele havia introduzido o animal no ânus com objetivo de ter prazer sexual. As informações são do Vietnam News e Extra.

Após sentir fortes dores abdominais, o homem foi internado no dia 27 de julho no Hospital Viet Duc, em Hanói. O animal estava mastigando as entranhas do paciente e buscava uma saída.

O vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal, Le Nhat Huy, disse que “a enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente”. Ao tentarem remover a enguia, os médicos descobriram que um limão bloqueava a passagem. Uma cirurgia de emergência precisou ser realizada para retirar o animal vivo e a fruta.

Antes de fechá-lo, os médicos ainda verificaram se havia outro corpo estranho dentro do homem . Uma colostomia foi realizada para evitar que fezes passassem pelo corte feito pela mordida da enguia.

