Idosa faz gesto obsceno ao vivo no SBT e constrange Celso Portiolli; confira o vídeo

O apresentador Celso Portiolli ficou constrangido com uma situação que aconteceu no progama Domingo Legal deste domingo (4). Durante uma dinâmica com a plateia, uma senhora fez um gesto obsceno no palco.

A ação não foi registrada pelas câmeras porque os dois estavam atrás de uma bancada, mas o comunicador levou um susto. Sem saber o que fazer diante da situação, o comandante do dominical tentou disfarçar.

Celso mostrou uma sequência de garrafas com líquidos coloridos e convidou a plateia para participar da brincadeira, em troca de R$ 100 por cada acerto. Uma senhora, que topou participar, se empolgou com a possibilidade de ganhar o dinheiro, e começou a se declarar para o apresentador. “Eu sou apaixonada por esse gostoso”, revelou.

Ele se divertiu com o elogio e pediu para que ela desse uma ‘pegadinha na garrafa’, quando foi surpreendido. “Olha meu coração como está batendo por ele”, disparou a idosa, fazendo o gesto na sequência.

Nas redes sociais, os internautas apontaram e questionaram se ela não estaria tentando pegar nas partes íntimas do contratado do SBT sem o seu consentimento. “Calma, para! Você é doida, mulher?”, indagou o famoso dando um grito e afastando as mãos da idosa.

Depois disso, eles continuaram com a atração, e o comunicador seguiu levando a situação na brincadeira e usando palavras de duplo sentido.

Fonte: BNEWS