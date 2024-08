Casamento coletivo oficializa união de mais de 400 casais na Expoacre Juruá

A segunda maior feira agropecuária do estado, a Expoacre Juruá, foi palco de uma grande festa ao oficializar a união de mais de 400 casais durante a cerimônia coletiva organizada pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com o apoio do governo do Estado. O Casamento Coletivo, do Projeto Cidadão, ocorreu no fim da tarde deste sábado, 3. Sob o pôr do sol, os apaixonados disseram “sim”.

Entre os noivos, casais de todas as idades, com relacionamentos de diferentes durações. O casal de idosos, João de Souza e Margarida da Silva, aos 83 anos, eram os mais experientes da turma. Como prega a cerimônia, eles ficaram em local de destaque ao lado do casal mais novo. Os dois estão juntos há 19 anos e estavam radiantes após o tão esperado sim.

Questionado sobre os planos futuros, ele diz enfático: “O que muda agora com esse papel é que vamos viver essa vida juntos até Deus permitir”, conta ao revelar que o coração ainda estava acelerado.

O amor entre os dois foi nutrido por muitos anos e não foi fácil até conseguirem ficar juntos. Após se conhecerem, passaram um tempo separados e seguiram destinos diferentes, até se reencontrarem há quase duas décadas. O papel em mãos mostra que esta é a consagração de uma história de tantas curvas e desencontros.

“Nos conhecemos com 16 anos de idade no clube do Magid, mas não seguimos juntos, demorou um pouco para que a gente pudesse realmente chegar nesse momento”, relembra Margarida ao segurar, com um sorriso no rosto, o documento tão esperado.

Aline da Costa e Giliarde Cavalcante também estavam entre os casais que foram beneficiados com o projeto. Juntos há oito anos, ela revela que seu grande sonho sempre foi casar.

“É uma oportunidade única e boa para quem quer casar, às vezes não temos condições de pagar o valor da papelada e nós aproveitamos essa facilidade. Sempre sonhei com esse dia e, graças a Deus, deu tudo certo”, contou animada.

Já o noivo tentou resumir o sentimento em uma frase: “Coração está a mil, mas o sim vem com certeza”, disse bem humorado antes de entrar na cerimônia.

Juntos há dez anos e pais de dois filhos, faltava algo ainda a realizar para Ana Carolina e Francisco Medalha. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum e o sonho do casamento sempre esteve muito presente.

“Tentamos outras vezes, de outras maneiras, mas nunca tinha dado certo, mas agora apareceu essa oportunidade e nós conseguimos, graças a Deus”, contou Francisco.

E já que a cerimônia foi durante a Expoacre Juruá, os dois aproveitaram a oportunidade para comemorar com um jantar com toda a família.

Com oito meses de união, Camila Bandeira e Gustavo Bandeira decidiram que era hora de casar e aproveitaram o casamento coletivo para concretizar esse desejo. Os dois se conheceram jogando vôlei.

“Mesmo com pouco tempo, a sensação é de que estou com a pessoa certa. Eu tinha terminado um relacionamento e estava sem esperança e ele veio me mostrar que o amor podia ser lindo. Ele foi a pessoa que curou o meu coração, que estava todo quebrado”, disse Camila, que contou também que os dois já moram juntos.

Dado o primeiro passo, agora eles já podem fazer outros planos, como ter a casa própria, filhos, e, segundo ela, sete gatos. Os dois também devem comemorar com a família ainda na Expoacre Juruá. “Esse projeto é muito importante e salva a vida de quem quer casar, porque a gente economiza dinheiro. Então, é muito importante.”

Parceria em prol da cidadania

Janete Melo, procuradora-geral do Estado, estava representando o governador Gladson Cameli na cerimônia. Ela reforçou a importância dessa parceria das instituições para o progresso e o maior alcance do serviço público pela população geral.

“Acho que esse é um dos momentos mais bonitos durante a exposição, quando os casais vêm em busca desse compromisso, então aqui celebramos o amor de 400 casais. O Projeto Cidadão tem 29 anos e conta com a parceria do Poder Executivo por meio de suas secretarias de Estado e outros órgãos, e celebrar esse momento representando o seu excelência governador é muito importante para demonstrar o respeito que o Poder Executivo tem pelo Poder Judiciário. Mais uma vez estamos aqui para renovar a parceria que já existe”, pontuou.

Ela recordou ainda que esteve na primeira edição do Projeto Cidadão, quando ainda era servidora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), frisando que cada vez mais tem visto o fortalecimento das instituições.

“Está aqui é muito bom, porque a gente vê que as pessoas ainda acreditam no casamento, procuram as instituições e ainda nutrem confiança nos poderes Executivo e Judiciário e nos demais parceiros. Foi um momento muito gratificante para mim, vi esse projeto nascer e muitos casais esperam que esse dia chegue para que eles possam reafirmar o compromisso da união.”

O juiz Erick Farah, que é diretor do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, já perdeu a conta de quantos casamentos celebrou ao longo dos últimos anos, mas disse que em cada edição, o sentimento se renova.

“É sempre uma satisfação muito grande fazer essa cerimônia e ver felicidade no rosto das pessoas. O casamento é um trabalho social importante, uma instituição importante para a família e resolve diversos aspectos da vida prática e eventos da vida que giram em torno dele. De modo que a celebração do casamento é um ato valioso pelo emocional, que está em torno da família, mas também por aspectos práticos da vida e de eventos que a vida traz”, destacou.

O magistrado ressalta também que o acesso à desburocratização do casamento é a garantia de direitos.

“Todo casamento é uma emoção, porque não importa se você já fez um, dois, dez, o importante é que as pessoas estão ali e para elas é uma primeira ocasião, um momento único e memorável. Então, sempre toca qualquer um que estiver presenciando esse momento, e para quem está celebrando não é diferente, é sempre uma emoção, sempre mexe com a pessoa.”