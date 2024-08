COM as todas as convenções municipais realizadas temos, legalmente, a partir de agora um quadro real da disputa pela prefeitura de Rio Branco. Teremos o prefeito Tião Bocalom (PL) disputando a reeleição, e que vai ser a vidraça do pleito, porque é o seu cargo que estará na disputa e por ele será julgado pelo povo. Não vai existir outro debate que não seja sobre o seu mandato. O debate não é sobre a ideologia de cada candidato. Como oposição e francos atiradores estarão os candidatos Marcus Alexandre (MDB), Emerson Jarude (NOVO) e Jenilson Leite (MDB), que deverão centrar as suas críticas na gestão municipal e os erros cometidos e promessas não cumpridas pelo atual gestor. Esse será o roteiro dessa campanha. O resto serão discussões periféricas. O debate será sobre o que não foi feito pelo Bocalom e o que poderá ser realizado pelos que se apresentam como candidatos da oposição. O gran finale, é o eleitor que vai decidir. O jogo começa agora.

ENTROU ÁGUA

O SENADOR Márcio Bittar está com seu PL nas coligações do PT e PCdoB, nas campanhas de prefeito em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Com a proibição de Bolsonaro do PL estar em palanques do PT e PCdoB, como é que vai ficar o Bittar nessa história?

ELEIÇÃO É ELEIÇÃO

ELEIÇÃO é eleição, a campanha não chegou ao seu fervor. Mas todos os números e indícios apontam no rumo de uma vitória do candidato a prefeito de Mâncio Lima, Chicão da Distribuidora (MDB). Será preciso um ponto fora da curva para brecar.

TODOS PRONTOS

COM a convenção do médico Jenilson Leite (PSB), todos os quatro candidatos estão com as chapas prontas para a campanha rumo à prefeitura de Rio Branco. Marcus Alexandre (MDB), Tião Bocalom (PL) e Emerson Jarude (NOVO), são os outros três candidatos à PMRB.

COFRE ABERTO

O CANDIDATO a vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), comemora: conseguiu com o governador Gladson Cameli a ordem do liberou geral para a campanha. Para um bom entendedor, a meia palavra basta.

MURO BAIXO

NADA se faz na política e numa campanha numa cidade de muro baixo como Rio Branco, que não vaze os chamados “acordos de bastidores”. E com todos os detalhes.

OUTRA VOZ DA MULHER

ENTRE as mulheres que disputam um mandato de vereadora de Rio Branco, se encontra a advogada Márcia Barbosa (REPUBLICANOS). É salutar quando se vê mulheres com qualificação como a Márcia, entrando na política na busca de seus espaços.

FATO NOVO CONFIÁVEL

O AC24horas ter contratado pesquisas quinzenais sobre a eleição para a prefeitura da capital, com o instituto DELTA – com histórico de acertos em outras campanhas – vai dar um parâmetro confiável ao desenvolver de cada etapa da campanha atual, de como andam cada candidatura. A primeira sairá dia 15. Servirá para brecar as pesquisas fakes. O DELTA pesquisa as dez regionais de Rio Branco.

NÃO ENTRO NO PESSOAL

LEITOR manda postagem com pedido de publicação, com ataques pessoais contra o prefeito Tião Bocalom (PL). Claro que, recusei. Me desculpe o leitor, mas passo longe de campanha contra a honra de candidatos, mesmo não concordando com suas ideias e ideologias. O debate não é pessoal.

VIDRAÇA GRANDE

O PREFEITO Bocalom tem acertos, mas a sua gestão tem muito calcanhar de Aquiles para exploração pela oposição. Será uma ampla vidraça na eleição, para os questionamentos do Marcus Alexandre (MDB), Emerson Jarude (NOVO e Jenilson Leite (PSB). Não sei como explicará as principais promessas feitas e não cumpridas.

UM PLUS NA CAMPANHA

O CANDIDATO a vereador Jeferson Pururuca (PSD) ganhou um importante apoio na sua campanha, o do médico Carlos Beirute, uma figura respeitável e que vai lhe dar votos.

PESQUISA NO FORNO

PESQUISA sobre a eleição para a prefeitura de Brasiléia, que será registrada para publicação, começa na próxima terça-feira já com o novo cenário, tendo como candidatos Leila Galvão (MDB) e Carlinho do Pelado (PP). A divulgação deve ocorrer no final de semana e dará uma noção de momento sobre o quadro no município, no novo contexto.

BEM ARTICULADO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) se articulou bem na eleição deste ano. Terá oito candidatos a vice-prefeito e quatro candidatos a prefeito. Trabalhou bem para pavimentar a sua campanha à reeleição, em 2026.

APOIO VETADO

EM TARAUACÁ, o senador Sérgio Petecão (PSD) ainda não definiu com quem se aliará para prefeito do município. Mas tem um veto: o seu partido não apoiará em nenhuma hipótese a reeleição da prefeita Néia (PSD). Não quer nem ouvir o seu nome. Resquícios da última campanha para o governo do estado.

CONHECE OS CAMINHOS

UM FATO que ajuda a campanha do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), é o de que, por ter sido prefeito por dois mandatos; conhece cada liderança das dez regionais dos bairros.

TRATOU COM RESPEITO

O QUE leva a esmagadora maioria dos presidentes de associações de moradores a apoiarem a candidatura de Marcus Alexandre (MDB), é que sempre foram tratados com respeito.

VOO SOLO

A VICE-GOVERNADORA Mailza Assis só chegou ao Senado pela articulação do ex-marido James Gomes, um craque na política de bastidores. Ser vice na chapa de Gladson, foi consequência de sua chegada ao Senado. Em 2026, quando disputará o governo, será o seu primeiro voo solo sem a sombra do James.

JOGANDO TUDO

O MÉDICO Jenilson Leite (PSB) ou sairá por cima se ganhar a eleição ou altamente desgastado dessa sua campanha para a prefeitura de Rio Branco, caso perca. Está jogando todas as suas cartas na eleição da PMRB, com reflexo em 2026.

SEUS ADVERSÁRIOS

OS principais adversários do Jenilson na campanha serão não ter uma chapa forte para vereador, pouco tempo no horário eleitoral, e seu partido não ter estrutura e militância.

ÚNICO MOTIVO

O GLADSON nunca engoliu, politicamente, o prefeito Bocalom (PL), o que se agravou com os ataques que sofreu na última campanha. Só liberou o PP para se aliar ao PL e declarou apoio, devido o vice ser o Alysson Bestene (PP) – seu “leitãozinho”- por quem nutre carinho. Essa é a realidade dos fatos. Não é segredo.

APOIO ENVERGONHADO

O LULA, ao ficar em cima do muro, dá um apoio envergonhado ao ditador Nicolás Maduro, que fraudou a eleição na Venezuela, de forma clara e grotesca. O Lula adora um ditador.

VAI DAR PROBLEMA

A DECISÃO do ministro Flávio Dino (STF), de fazer uma peneira na aplicação dos valores do chamado “orçamento secreto,” numa devassa geral, vai dar problema para os que movimentaram estes recursos.

FRASE MARCANTE

“Visite constantemente os seus amigos para que o mato e os espinhos não fechem o caminho”. Ditado do Burundi.