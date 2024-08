VÍDEO: Mulher se revolta após acusação e agride PM com tapa na cara

Até que fosse presa em flagrante por cometer injúria racial, desacato e resistência à prisão, uma mulher tentou a sorte contra policiais militares, na última quarta-feira (31), em São Paulo. Testemunhas gravaram o momento em que ela agrediu um dos agentes com um tapa na cara.

Com 52 anos, a suspeita, identificada pelo prenome de Rita, foi acusada de ofender verbalmente duas funcionárias de um mercado em Perdizes, na zona oeste. Ela ainda teria quebrado mercadorias e tentado agredir as atendentes.

Na ocasião, a mulher afirmou que uma das atendentes era traficante de drogas e que, por isso, não queria “gente desse tipo morando no bairro”. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Para além disso, durante abordagem policial no prédio onde mora, ela agride o PM, que a derruba no chão e a imobiliza. Rita resistiu à abordagem ainda depois disso. Oito viaturas estiveram no local.

Fonte: BNEWS