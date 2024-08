VÍDEO: Criança de 2 anos é salva pelo Corpo de Bombeiros após ficar com cabeça presa em tubo de aço

O pequeno Ravi nasceu de novo! O menino de apenas 2 anos ficou com a cabeça presa em um tubo de aço, usado na construção civil, e precisou ser resgatado pelos bombeiros, nesta quinta-feira (31), na zona rural de Capela, no interior de Alagoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguir fazer a retirada.

Mas, antes do final feliz, foram quase duas horas para retirar o tubo. Primeiro os familiares tentaram fazer a “operação” de tirar o cano por conta própria. Até colocaram vaselina e tentando desencaixar a estrutura, mas sem sucesso.

Ao G1, a mãe do Ravi contou que o pequeno estava brincando com os cachorros da família perto dos tubos antes do acidente. “Ele estava gritando. Chorando muito. ‘Mamãe, mamãe’. Aí eu vi. Quando eu percebi que ele estava aqui nesses ferros, o desespero bateu”, afirmou a genitora do menino.

Os bombeiros decidiram fazer um corte com uma máquina especializada para estruturas de aço. Com pequenos cortes no tubo, a equipe do resgate conseguiu abrir a estrutura e soltar a cabeça de Ravi.

📽️ Veja vídeo do trabalho dos bombeiros:

Fonte: BNEWS