Olimpíadas Paris: França elimina Argentina e jogo termina em pancadaria generalizada; veja o vídeo

A França eliminou a Argentina nas quartas de final do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2), em Bordeaux, em uma partida recheada de polêmicas muito antes de sua realização. Movido por protestos por parte dos franceses, o duelo terminou com vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol de Mateta ainda no primeiro tempo.

A partida começou sob vaias ao hino argentino. O motivo foi a richa causada por jogadores argentinos desde a vitória na Copa América, vencida no mês passado.

cena maravilhosa de se ver nas olimpíadas o hino da argentina vaiado do pelo estádio inteiro pic.twitter.com/vcKAJPucQX — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 2, 2024

“Escutem, corre a bola, eles jogam na França, mas são todos de Angola. Que lindo que vão correr, comem transsexuais como o p… do Mbappé. Sua velha (mãe) é nigeriana, seu velho (pai) é camaronês, mas no documento: nacionalidade francês”, diz a letra cantada pelo volante Enzo Fernández, em uma live no Instagram, e compartilhada por outros jogadores logo após a Argentina vencer a Colômbia.

Ele chegou a cortar a live quando percebeu a letra do cântico, mas foi tarde demais. Trechos da live viralizaram redes sociais e geraram protestos de diversos jogadores e personalidades do mundo esportivo. O caso foi parar na Fifa, que abriu uma investigação após a Federação Francesa de Futebol denunciar o caso. O clima também pesou para Enzo Fernández: o jogador recebeu críticas de companheiros do Chelsea, time onde atua, e depois se desculpou.

Após perderem o duelo para os franceses, os argentinos foram para a briga e não aceitaram a derrota. Um tumulto se formou após o apito final e as duas equipes brigaram feio no gramado do estádio Matmut Atlantique. Veja:

FRANÇA ELIMINOU A ARGENTINA E AINDA NAO CORREU DA BRIGA! QUE COISA LINDA! 🇫🇷 pic.twitter.com/9QrLphlWqe — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) August 2, 2024

