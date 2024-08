Morre Walter Orthmann, catarinense indicado pelo Guinness como o “funcionário mais antigo do mundo”

Indicado pelo Guinness World Records como o “funcionário mais antigo do mundo”, o catarinense Walter Orthmann faleceu nesta sexta-feira (2), aos 102 anos. A informação foi confirmada pela RenauxView, empresa onde trabalhou por 86 anos. O recordista mundial morreu em casa, de falência múltipla dos órgãos.

Natural de Brusque, onde ainda residia, Orthmann nasceu em 19 de abril de 1922. Mais velho de cinco irmãos, ele dividia o tempo ajudando em uma lavoura de aipim com os estudos. Em 1938, aos 15 anos, ele iniciou sua carreira profissional como auxiliar de expedição na RenauxView, companhia têxtil catarinense, localizada na mesma cidade.

Em 2018, Orthmann recebeu a certificação do Guinness World Records como a “carreira mais longa em uma mesma empresa” pela primeira vez, título que posteriormente superou por seis vezes. Em janeiro deste ano, ele completou 86 anos de contribuição, porém, estava afastado das atividades devido a problemas de visão.

Em um comunicado, a empresa expressou sua tristeza pela perda e ofereceu condolências aos familiares. “Ele deixa um grande vazio no cotidiano”, afirmou a RenauxView.

“Ele colaborou com todos os diretores que passaram pela organização, estabelecendo negócios e amizades em praticamente todos os Estados do Brasil e desempenhando um papel vital na construção da nossa trajetória”, complementou o comunicado.

Walter Orthmann deixa a esposa Lucia Helena, cinco filhos, oito netos e quatro bisnetos.

Segredo da longevidade

Em 2022, Orthmann concedeu uma entrevista ao programa SuperSábado da Rádio Gaúcha, onde detalhou o início de sua carreira:

— Eu era um simples operário, um ano depois fui promovido para trabalhar no escritório. Em 1955, comecei a viajar de ônibus para visitar clientes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mais tarde, as viagens se estenderam pelo país. Eu era “craque”, sabia o que os clientes queriam e, por isso, viaja todo mês. Isso (as viagens) se estenderam por 60 anos de trabalho, depois dos 93 anos eu comecei a parar. Antes, eu vendia toda a produção sozinho, hoje a empresa tem uma equipe de gestores e representantes. —

Ele também compartilhou seu segredo para a longevidade. Na época, tinha cem anos:

— No meu caso, eu comecei a trabalhar cedo, gostei do trabalho, gostei de fazer o que eu faço. Quando isso acontece, você não sente o tempo passar; quando você vê, se passaram horas e horas. É muito gratificante e bonito — afirmou.

Fonte: GZH