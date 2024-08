Lula e Bolsonaro! Era uma vez… Astério Moreira vê Brasil carente de renovação política

O apogeu do Bolsonarismo ocorreu em 2018. Após quatro anos tumultuados na presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi reeleito nas eleições de 2022. Para os apoiadores da extrema-direita, o povo escolheu Lula, comparando-o a Barrabás, e Bolsonaro, cujo segundo nome, Messias, é uma alusão a Cristo. Por outro lado, a extrema-esquerda interpreta a situação de maneira oposta. Uma tragédia? Não necessariamente!

O mundo continua existindo, as igrejas mantêm suas portas abertas, nossa bandeira permanece inalterada, e o comunismo não foi estabelecido. Nem drogas, nem aborto foi legalizado. Além disso, mais de três mil habitações populares estão programadas para serem construídas, tanto na capital quanto em regiões do interior. A recuperação das rodovias BRs 364 e 317 está em andamento. O governo federal tem oferecido recursos significativos para o governo de Gladson Cameli, e para as prefeituras locais. O seguro DPVAT foi instaurado e, ao contrário do previsto no Apocalipse local, o rio Acre ainda não secou completamente.

Lula demonstra na idade estar em uma situação mais favorável que Joe Biden, porém, o tempo é implacável e os anos avançam. Aliás, este é um fenômeno comum a todos! Collor, Itamar, FHC, Dilma, Temer e Bolsonaro tiveram seus períodos de liderança… Lula também terá o seu mandato encerrado. Durante suas campanhas, tanto Bolsonaro quanto Lula prometeram acabar com a reeleição. Infelizmente, ambos não cumpriram essa promessa.

Considerando que Bolsonaro se encontra inelegível, seria interessante se Lula optasse por não concorrer, novamente. O país necessita de uma renovação política. Ninguém é insubstituível e o ciclo político de ambos parece estar chegando ao fim, apesar da aparente imagem contrária. Como disse, o tempo é implacável. Aguardamos, portanto, o surgimento de novas lideranças.

“Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa”. (Jesus).

. Pesquisas fabricadas para enganar, estimular e iludir a militância sendo produzidas no Vale do Acre.

. É a prática que depõe contra si mesmo, mas enche os bolsos de dinheiro público de quem as pratica.

. É um dos tentáculos da corrupção eleitoral.

. O vereador Antônio Morais, de vários mandatos, tem um eleitorado cativo por isso aparece sempre muito bem-posicionado nas rodas de conversas sobre os que serão eleitos.

. Pode se dizer que a chapa do PP vai mandar muita gente com expressiva votação para Manacapuru.

. Se duvidar daqui a pouco o candidato Jenilson Leite aparece liderando sobre Marcus Alexandre e Bocalom.

. Sobre Emerson Jarude, ele já está.

. Perguntaram ao Macunaíma por que os dois não se juntam?

. Quem seria o vice?

. Tem político bolsonarista com dois discursos:

. Uma para agradar o patrão e o com vistas às eleições de 2026, que de besta nem o andar tem.

. Qualquer candidato majoritário no Acre contar apenas com votos da direita está ferrado e mal pago.

. Na verdade, quem é ambidestro não tem cura.

. Sempre vai usar a esquerda e a direita; é de nascença.

. Ao que parece, os líderes do Hamas se arrependeram da graça de terem invadido o sul de Israel matando 1.200 pessoas, entre elas mulheres, idosos, jovens e crianças.

. Nunca imaginaram que o governo Netanyahu fizesse uma carnificina em Gaza;

. Na verdade, o Hamas fez exatamente o que os extremistas israelenses queriam:

. Acender a pólvora.

. Yonatan “Yoni” Netanyahu foi o comandante da unidade de elite israelense Sayeret Matkal.

. Foi o único soldado israelense morto em ação durante a Operação Entebbe em Uganda, no resgate de um avião comercial com mais de 100 israelenses.

. Foi condecorado com a Medalha de Serviços Notáveis por sua conduta da guerra do Yom Kippur.

. Seu irmão mais novo, Benjamin Netanyahu, foi o primeiro-ministro de Israel de 1996 a 1999, e de 2009 a 2021 e agora novamente.

. O nome do filme deveria ser: “V” de Vingança!

