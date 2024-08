Inconformado com o término do relacionamento, homem joga explosivo em frente a pet shop da ex

Uma mulher teve seu pet shop atacado pelo ex-companheiro, que arremessou um artefato explosivo, na frente do estabelecimento, nesta quinta-feira (1º), na cidade de Frutal, interior de Minas Gerais.

Ao g1, a vítima disse que, no momento do ataque, estava próximo ao espaço, e que não foi atingida pelos explosivos porque conseguiu correr. Os artefatos destruíram um vaso de plantas que enfeitava a fachada do prédio.

A mulher tem medida protetiva contra o homem e, conta também, com o suporte da patrulha contra a violência doméstica da cidade. A ocorrência foi registradaa como stalking, dano com uso de explosivos e descumprimento de medida protetiva.

Fonte: BNEWS