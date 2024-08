A variedade de iguarias doces e salgadas atrai os paladares de turistas e de moradores das demais regionais do Acre, gerando negócios satisfatórios para 29 empreendedores do ramo de alimentação inscritos na economia solidária da segunda maior feira agropecuária e de entretenimento do estado, realizada pelo governo do Acre, Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs) e o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), no hall de entrada do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, entre os dias 31 de julho a 4 de agosto.

“Pedi um pirarucu frito, que vem acompanhado de inhame e mandioca frita e farofa feita com farinha de Cruzeiro do Sul, que é nota 10. O meu maior incentivo para vir à feira é a comida. Cada dia da exposição, frequento um espaço de alimentação diferente e saio satisfeita”, relata Helena da Silva Moura, moradora de Rodrigues Alves, município vizinho a Cruzeiro do Sul.

Empreendedores se planejam o ano inteiro para a chegada da Expoacre Juruá, que representa o momento oportuno para a realização de negócios. “Estamos aqui, na Expoacre Juruá, com grande variedade de pratos típicos esperando turistas e acreanos de todas as regiões que vão prestigiar a feira. Há 15 anos atuo no ramo de alimentação e sempre aguardo este momento com expectativa de faturar uma boa grana. Eu me preparo o ano inteiro para a chegada da feira e com o dinheiro que entrará para o orçamento da família vamos realizar o sonho de comprar o nosso veículo, e, se Deus permitir, será novinho”, diz a cruzeirense Elisete Nascimento Monteiro, que comercializa no seu espaço carne na chapa, pirarucu desfiado, strogonoff, galinha picante, sopa, batata frita, filé com fritas, além de salgados, sobremesas e outros itens.

A feira também é vista como vitrine para expansão de projetos familiares.“É a oportunidade para expandir o meu negócio, fazendo com que as pessoas conheçam o meus bolos. Aqui, no meu espaço, as pessoas experimentam os meus bolinhos, e depois fazem a propaganda deles. Estamos com boas expectativas”, disse a empreendedora Daiane da Silva Ribeiro, que é natural de Rio Branco, mas reside em Cruzeiro do Sul há oito anos.

Promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a iniciativa tem a meta de ultrapassar a movimentação financeira da edição passada da feira. “A nossa expectativa é a melhor possível. Pelos números dos dias iniciais, o volume de negócios da feira vai ultrapassar o da edição passada”, informa Lara Cristina Rodrigues, responsável pelo Departamento de Economia Solidária da Sete.