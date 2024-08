‘Attenzione Pickpocket’: Brasileiro flagra ladras de carteira brigando em estação de metrô na Europa; veja vídeo

As ladras aproveitam momentos de multidão para furtar objetos pessoais de turistas | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes sociais

Um brasileiro que vive em Roma, na Itália, conseguiu fazer um flagrante bastante inusitado no metrô da cidade. Em um vídeo compartilhado no Instagram, Pierre Gama mostra duas “pickpockets” – as famosas batedoras de carteira – brigando na estação.

Enquanto uma mulher sobe as escadas do metrô, a segunda chega por trás e puxa seu cabelo violentamente, iniciando uma briga. Apesar do registro, o brasileiro afirmou que não sabe o motivo exato da confusão.

Em seu perfil, Pierre mostra outras ações das ladras. Algumas, segundo ele, usam barrigas falsas para fingir gravidez e assim conseguir furtar objetos das bolsas de usuários do transporte público sem levantar tanta suspeita.

O que é ‘pickpocket’?

A tradução do termo significa “batedores de carteira”. O alerta foi feito por italianos para turistas desavisados, que passeiam por lugares lotados e acabam chamando atenção de possíveis golpistas.

Os grupos criminosos são normalmente compostos por mulheres jovens e bem vestidas. Elas se aproveitam de multidões, como vagões de metrô, para furtar objetos pessoais como celulares, carteiras, passaportes e documentos.

Fonte: BNEWS