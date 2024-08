Uma mudança está em curso e pode varrer a Câmara de Rio Branco; Crica analisa o cenário

O GRANDE número de candidatos a vereador de Rio Branco com bom potencial eleitoral e o fato ainda da atual legislatura ter poucos destaques, pode levar, nesta eleição, a acontecer uma ampla renovação na Câmara Municipal da capital. Um cenário que mais chama a atenção na relação de candidatos a vereador com boas chances de ganhar um mandato, é a presença de mulheres com forte base eleitoral. Não é demais prever que poderemos ver na próxima legislatura cinco mulheres eleitas vereadoras. O que será algo a se comemorar. O que pesa contra os atuais vereadores é que – com raras exceções – passaram o mandato dizendo amém e sim senhor a tudo o que vinha da Prefeitura de Rio Branco, virando um puxadinho da PMRB. Esqueceram que foram eleitos para serem os fiscais do povo. É um equívoco imaginar que o povo não observou esse panorama. Se houver uma renovação ampla na Casa, não será de se admirar. O eleitor costuma não esquecer.

PRESSA DEIXOU RASTRO

ALGUÉM EXPLICA como de uma hora para outra a Rejeição do candidato Marcus Alexandre (MDB), pulou de 16 para 35 por cento na pesquisa do Big Data? A pressa deixou rastro visível.

SEM SENTIDO

NÃO há base jurídica para o governador Gladson ter feito a interpelação judicial contra o Jorge Viana; porque em momento algum publicou sua foto, se referiu ao seu nome, num comentário insultuoso aos que apoiam o prefeito Bocalom. Não vai prosperar, por falta de crime.

SINAL VERMELHO

A PESQUISA do DELTA, que coloca a candidata Jéssica Sales (MDB) com 22 pontos à frente do prefeito Zequinha Lima (PP), que disputa a reeleição em Cruzeiro do Sul, é para acender o sinal vermelho na campanha do Zequinha. Mostra que os seus feitos como gestor, que são muitos, não chegaram ao conhecimento do eleitor de CZS.

NÃO SOMOU

A PESQUISA, também, mostra que a inclusão de Delcimar Leite, esposa do deputado Clodoaldo Rodrigues- o mais votado de CZS – como vice na chapa do prefeito Zequinha, não somou nada à sua campanha, pelo que os números do DELTA mostraram.

APOIO LAMENTÁVEL

É LAMENTÁVEL para um país que lutou contra a ditadura para chegar à democracia, como o Brasil, surja agora com o presidente Lula apoiando o ditador Maduro e sua comprovada fraude eleitoral na sua reeleição.

PODE ANOTAR

NÃO teremos menos de cinco mulheres na próxima composição da Câmara Municipal de Rio Branco. Tem muita candidata competitiva neste pleito. O que vai arejar aquele poder.

MAJOR ELEITORAL

O DEPUTADO Gerlen Diniz (PP) terá não um cabo-eleitoral, mas um major-eleitoral, engajado na sua campanha para a prefeitura de Sena Madureira: o presidente da FIEAC, José Adriano, que assumirá o mandato de deputada federal, se o Gerlen vencer a disputa.

SENADO FEDERAL

NÃO se pronunciou ainda sobre o assunto, mas o foco da deputada federal Socorro Neri (PP) é disputar o Senado em 2026, animada com sua projeção nas pesquisas eleitorais.

ALTAMENTE PREPARADO

UM nome altamente preparado que disputa uma das vagas de vereador de Rio Branco, é o do bem-sucedido empresário Zé Lopes (REPUBLICANOS), que por sua posição financeira, não disputa o mandato pelo salário, como a maioria, mas por gostar de política.

NÃO ESTÁ FORA

OUVI ontem, de um deputado com base em Tarauacá, que apoia o candidato Rodrigo Damasceno: “A prefeita Néia não está fora da disputa”.

VOZ DIVINA

A PREFEITA Néia (PDT), que disse ter conversado com Jesus e recebido uma mensagem divina de que será reeleita, estará à prova para saber se teve mesmo este contato divinal, ou se foi uma alucinação religiosa. As urnas é que dirão sobre o fato.

BOM PARA A POLÍTICA

É MUITO bom para a política ver um juiz aposentado, como o Ednaldo Muniz (PSB), disputando um mandato de vereador de Rio Branco. Seria uma vida inteligente na Câmara Municipal de Rio Branco, cuja atual composição – com raras exceções – beira à mediocridade de ideias.

DIRETO NOS BAIRROS

A MARFISA GALVÃO, vice na chapa do candidato Marcus Alexandre (MDB), é uma das mais ativas da campanha. Está direto nos bairros com a sua equipe, participando de várias reuniões diárias.

VOZES DA FRONTEIRA

SOBRE nota no BLOG noticiando que a deputada federal Socorro Neri (PP) apoiará a candidatura de Leila Galvão (MDB) a prefeita de Brasiléia, o deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS), mandou o seguinte contraponto: “Os votos da deputada federal Socorro Neri em Brasiléia não elegem nem um vereador, influência zero. Temos 6 partidos: Progressistas, Republicanos, União Brasil, PSD, PL e Solidariedade. São 72 candidatos a vereadores. A oposição tem apenas três partidos: MDB, PT e o pequeno Podemos (que não fez chapa). Farei pelo Carlinhos do Pelado (candidato a prefeito pelo PP) muito mais do que fiz pela minha irmã Fernanda Assem (prefeita). Ele será prefeito”.

CAUTELA RECOMENDADA

É recomendável que o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSB, Genilson Leite, espere a publicação de novas pesquisas para aferir se sua candidatura terá ou não viabilidade.

ALTA CREDIBILIDADE

POR VIREM acertando todos os prognósticos nas últimas eleições, os institutos DELTA e Data Control, devem ter as suas pesquisas a serem feitas ao longo da campanha, vistas pelos candidatos como fatos reais. Ambos não mexem em pesquisas, por isso a credibilidade de ambas no estado. A credibilidade de um instituto está em não manipular os números.

VOLTAM AO MANDATOS

NEM o deputado federal Gerlen Diniz (PP) e nem o deputado Gilberto Lira (UB), vão ficar no anonimato dos sem mandatos: quem perder a eleição para a prefeitura de Sena Madureira volta para o parlamento.

FIO DA NAVALHA

TERIA havido uma suposta ordem do governador Gladson para a liberação de recursos para a campanha do prefeito Bocalom. O Cameli deve adorar andar no fio da navalha jurídica.

BOM TRABALHO

SEM alarde pessoal, o secretário de Comunicação da PMRB, Ailton Oliveira, vem divulgando bem as ações do prefeito Tião Bocalom. E com uma equipe pequena de jornalistas.

FLANCO ABERTO

AO apoiar a fraude eleitoral do ditador Nicolás Maduro, o presidente Lula abriu um flanco para críticas pesadas do bolsonarismo. Não se chancela ditadores.

ATENÇÃO AO CANDIDATOS

PROPAGANDA nas ruas com material publicitário, só poderá acontecer depois do dia 16 de agosto. As multas da justiça eleitoral costumam ser pesadas.

FRASE MARCANTE

“Dizes-me com quem andas e eu te direi se vou contigo.” Barão de Itararé.