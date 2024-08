SECA SEVERA represa no igarapé Pirajá, em Tarauacá, deve manter a captação de água e abastecer a população

Diante do aumento das temperaturas e diminuição do índice de chuvas, os mananciais do estado acabam tendo o volume hídrico prejudicado. Com isso, em algumas fontes que são utilizadas como forma de captação de água é necessário realizar intervenções para que seja possível a sucção do líquido precioso e, assim, evitar o desabastecimento.

Por isso, governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), concluiu nesta última quinta-feira, 1°, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tarauacá, a obra de represamento do igarapé Pirajá, ampliando sua capacidade de reservação de água para tratamento e distribuição aos moradores do município.

Em apenas um dia, o volume de água alcançou 60 centímetros, dando maior margem de segurança para o enfrentamento da crise hídrica no município, segundo o presidente do Saneacre, José Bestene.

“Nossa captação no igarapé estava com uma cota muito baixa. Mas, seguindo orientação da gestão Gladson Cameli e com o apoio da Prefeitura de Tarauacá, nossa equipe contornou o problema construindo uma barragem e, em menos de 24 horas, estamos vendo que o problema está solucionado de maneira paliativa com a elevação do nível do manancial em 60 centímetros”, comemorou Bestene.

O diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, explicou que além de aumentar o volume, o represamento melhorou a qualidade da água bruta e reduziu os danos nas bombas. “Quando o nível está muito baixo o equipamento de bombeamento acaba puxando areia e aumentando o desgaste. Com o aumento do nível, o equipamento sofre menos danos e a água sai com menos turbidez”, explicou Ferraz.

A represa possibilita o acúmulo de água na área de captação, evitando o racionamento. Para não interromper por completo o fluxo do igarapé, foi instalada uma tubulação na barreira como forma de drenagem, evitando que haja a interrupção do percurso natural do manancial. Além dessa medida emergencial, a autarquia de saneamento atua com um caminhão-pipa no município para prover água potável a orgãos públicos e localidades mais afastadas da zona urbana.

O Saneacre informa que, em meio ao fenômeno de seca e a possibilidade de racionamento, é essencial que todos colaborem evitando o desperdício por meio de práticas de consumo consciente, como: fechar o registro da caixa d’água após a mesma ser cheia, evitar lavar calçadas e veículos com mangueiras e fechar a torneira quando não estiver utilizando.