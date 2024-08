Paris 2024: Brasil vence o Egito e garante vaga nas quartas de final no vôlei masculino

Nesta sexta-feira (02), o Brasil brilhou nas quadras do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer o Egito por 3 sets a 0 e garantir uma vaga nas quartas de final.

A atuação impecável da equipe brasileira não deixou dúvidas sobre sua superioridade, com destaque para Darlan e Leal, que foram os grandes protagonistas da partida. Com a pressão de precisar vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 para avançar na competição, o Brasil não decepcionou e dominou completamente os egípcios em todos os sets, com parciais de 25×11, 25×13 e 25×16.Essa vitória garantiu ao Brasil uma posição no grupo B com 4 pontos em três jogos, assegurando assim uma das vagas como um dos dois melhores terceiros colocados.

A classificação do Brasil foi conquistada graças ao critério de desempate que levou em consideração o número maior de vitórias em sets ao longo do torneio, com seis no total. O adversário da próxima fase ainda será conhecido.