Os 20 anos do Hospital do Idoso: cuidado e carinho com a terceira idade no Acre

O Hospital do Idoso, localizado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), comemorou 20 anos de cuidado com a terceira idade com a inauguração de um mural fotográfico, na última quinta-feira, 1º de agosto. A celebração marca a trajetória e o impacto positivo que o hospital tem na vida dos idosos acreanos há duas décadas.

Instalado na entrada principal do hospital, o mural exibe uma coleção de fotos que homenageia todos os gestores ao longo dos anos, bem como pacientes e atividades promovidas pelos funcionários. A atual gerente-geral, Francinete Araújo, demonstrou a importância do ato. “Começamos a fazer o mural histórico e coincidiu com os 20 anos do hospital. É uma forma de mostrar aos idosos o quanto são queridos por nós, além de valorizar toda a equipe da unidade”, esclareceu.

Ana Beatriz Souza, presidente da Fundhacre, expressou orgulho pela trajetória da unidade: “O Hospital do Idoso é uma unidade que quando a gente entra e vê o carinho da equipe, é como se fosse algo à parte. É um mundo construído todos os dias. Vinte anos atrás tivemos uma conquista e hoje temos muito mais. Cada profissional que entra aqui é com muito carinho e pretendemos fortalecer ainda mais esse hospital. Nós só temos a crescer”.

Equipe celebrou os 20 anos de dedicação à terceira idade. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

A enfermeira assistencial Luíza Rodrigues é funcionária do hospital há 33 anos e foi gestora em 2021. Ela enalteceu a importância de atividades de lazer e cuidado personalizado para os idosos, com um ambiente familiar proporcionado pela equipe: “Para não ficarem muito tempo no leito, buscamos promover essas atividades; às vezes o melhor remédio é uma boa conversa, um ‘joguinho’, uma música, coisas que são acostumados a fazer em casa”.

“O Hospital do Idoso, para mim, é uma das unidades mais bonitas [do Hospital], porque não é um fim de vida, mas um prolongamento digno. Eles têm muita história pra contar. A gente também aprende muito com eles. Há idosos que não têm muito apoio dos familiares e gostam de estar aqui porque são acolhidos pelos funcionários. Eu sempre digo à equipe para colocarmos esse paciente como se fosse, primeiramente, um de nós, porque vamos envelhecer também, e depois, como se fosse um dos nossos, porque também temos uma pessoa idosa em casa”, relatou Luíza.

Francisca Ferreira, de 76 anos, foi internada há duas semanas, apresentando problemas no pulmão, e agora segue em tratamento na unidade. De acordo com ela, suas dores diminuíram e já houve uma grande melhora em seu quadro de saúde desde que chegou ao hospital: “Estou sendo muito bem atendida e tratada pelas enfermeiras, pelos médicos, por toda a equipe. Espero poder estar em casa logo. Deus é bom o tempo todo e sei que em breve estarei curada”.

Compromisso com a qualidade de vida

O Hospital do Idoso, que integra a Fundhacre, é referência no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento no estado do Acre. Com uma abordagem integral, a unidade oferece diversos serviços para atender às necessidades específicas dos pacientes idosos. Atualmente, 25 pacientes estão internados na unidade.

A estrutura do hospital inclui os leitos geriátricos, dedicados a pacientes debilitados e que precisam de cuidados especializados. O atendimento abrange desde o acolhimento e consultas ambulatoriais até internações, com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, gerontólogos e geriatras.

Os serviços oferecidos incluem tratamento de condições como dores crônicas, artrose, osteoporose, demências (incluindo Alzheimer), doenças pulmonares e cardíacas, além de depressão. O Hospital do Idoso também é conhecido por promover atividades e eventos para os pacientes, contribuindo para o seu bem-estar e qualidade de vida.

Para ter acesso aos atendimentos, o paciente deve, inicialmente, consultar médicos em postos de saúde (atenção básica). O hospital disponibiliza atendimento ambulatorial para pessoas acima de 60 anos, com consultas eletivas realizadas por geriatras e outros especialistas da equipe multidisciplinar.

Ao longo dos anos, o Hospital do Idoso, com recursos do governo do Acre, tem se esforçado para oferecer um atendimento humanizado, reforçando seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade de vida dos idosos. Com 20 anos de história, o hospital preza pelo cuidado à terceira idade, sempre buscando inovação e carinho em cada atendimento.