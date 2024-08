É campeã! Bia Souza brilha no judô e conquista 1º ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris

Bia Souza venceu a israelense Raz Hershko na final do torneio acima dos 78 kg do judô dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira (2), e garantiu a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas.

A brasileira derrubou a israelense no início da luta, conquistando o wazari. Bia foi inteligente, esfriou a luta, e conseguiu manter a vantagem até o final, levando o ouro.

Com a vitória, Bia se tornou a quinta atleta brasileira a ganhar a medalha de ouro da modalidade nos Jogos Olímpicos, se juntando a Aurélio Miguel (Seul 1988), Rogério Sampaio (Barcelona 1992), Sarah Menezes (Londres 2012) e Rafaela Silva (Rio 2016).

Além da medalha de ouro de Beatriz Souza, o judô brasileiro teve um desempenho brilhante em Paris, conquistando duas outras medalhas: prata com Willian Lima e bronze com Larissa Pimenta.