Café e açaí são destaques entre produtos regionais expostos na Expoacre Juruá

A Expoacre Juruá é palco de uma vibrante exposição de produtos regionais, destacando a riqueza e diversidade da produção agrícola do Vale do Juruá. Entre os produtos em evidência, o café, o açaí, a farinha e o abacaxi ganharam destaque especial, atraindo a atenção de visitantes e investidores.

O café, que é cultivado na região de Mâncio Lima, encantou os visitantes com sua qualidade superior e sabores únicos. Pequenos produtores exibiram variedades especiais, resultado de práticas agrícolas sustentáveis e técnicas de torrefação artesanal. “Nosso café é um dos melhores do Brasil, e eventos como este são fundamentais para mostrar isso ao mundo”, afirmou Jonas Lima, um dos expositores e presidente da Coopercafé.

Fruto amazônico de grande valor nutricional, o açaí também foi um dos protagonistas da feira. Cooperativas locais apresentaram diversos produtos derivados, como polpas e sucos, demonstrando a versatilidade e o potencial econômico do fruto. “O açaí é uma verdadeira joia da nossa floresta e tem ganhado cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional”, destacou Júlia Gomes, proprietária de uma indústria de açaí no município de Feijó.

A tradicional farinha de mandioca, alimento básico na dieta dos acreanos, teve seu processo de produção detalhado para o público, desde a colheita até a secagem e moagem. Pequenos agricultores aproveitaram a oportunidade para comercializar suas farinhas tradicionais, que são reconhecidas pela alta qualidade e sabor autêntico. “Nossa farinha é feita com muito cuidado e dedicação, mantendo viva a tradição dos nossos antepassados”, comentou o produtor Sebastião Oliveira.

O abacaxi, conhecido por sua doçura e suculência, completou a vitrine dos produtos regionais. Agricultores expuseram frutos de diferentes variedades e tamanhos, ressaltando as técnicas de cultivo que garantem a excelência do produto. “O abacaxi do Acre é especial, e eventos como a ExpoAcre são essenciais para valorizar e divulgar nossa produção”, afirmou José da Silva, produtor de Tarauacá.

A exposição de produtos regionais na Expoacre Juruá não apenas celebra a riqueza agrícola do estado, mas também reforça a importância do apoio e investimento em pequenos produtores. Ao promover esses produtos para um público mais amplo, o evento contribui para o fortalecimento da economia local e preservação das tradições culturais da região.