Apesar da seca, chuva na capital do Acre foi 65% acima da média em julho

A análise do portal O Tempo Aqui mostra que apesar dos dias secos, quentes e ensolarados, a capital do Acre registrou chuva acima da média no mês de julho de 2024. Choveu 46,6 milímetros -65,2% acima da média do mês, conforme os dados da estação medidora da Agência Nacional de Águas instalada no Centro de Rio Branco.

Na estação meteorológica -esta do Instituto Nacional de Meteorologia -localizada na região do bairro do Tucumã, choveu 31,6mm, ou 12,1% acima da média mensal. Foram dois dias com registro de chuva em Rio Branco.

Quanto às temperaturas, foram registrados, em Rio Branco, vários dias com mínimas abaixo de 16ºC e praticamente, o mês inteiro, com mínimas inferiores a 20ºC, ficando a média, portanto, abaixo da normal climatológica do mês. No dia 13 de julho, foi registrada a menor temperatura do ano, até o momento, na capital acreana, com mínima de 12,8ºC.

No entanto, houve alguns dias com temperaturas muito altas em Rio Branco, que registrou o recorde do ano, até o momento, com máxima de 35,9ºC, no dia 29 de julho.

No restante do Acre, as duas menores temperaturas do mês foram registradas em Assis Brasil, com 12,0ºC, no dia 17, e em Epitaciolândia, com 12,3ºC, no dia 16. No entanto, o recorde de frio do ano, no estado, ainda é 11,8ºC, em Epitaciolândia, no dia 29 de maio. Naquele mês, também foi registrada a menor umidade relativa do ar deste ano, até agora, em Rio Branco e no Acre, com apenas 25%, no dia 29.

