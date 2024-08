VÍDEO: Socorristas do Samu derrubam vítima da maca durante atendimento; confira

Um leitor do BNews registrou, em vídeo, um momento em que socorristas do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de Dias d’Ávila, cidade na Região Metropolitana de Salvador (RMS), derrubaram uma vítima da maca enquanto prestavam atendimento para o rapaz.

Dentro de um carro, o leitor do BNews mostrou sua indignação pela ação dos socorristas diante da situação. Segundo o homem, os profissionais de saúde não demonstraram preparo mediante ao ocorrido.

“Meu Deus do céu, que profissional ‘fuleiro’, derrubou o cara, vai matar o cara, terminar de matar. Tudo solto, é uma vergonha”, disse o homem enquanto assistia a ação dos socorristas.

O BNews entrou em contato com a Prefeitura de Dias d’Ávila, que, através da sua assessoria de comunicação, afirmou que está tomando as medidas cabíveis e pediu desculpas pelo ocorrido.

CONFIRA A NOTA:

“A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila vem a público esclarecer e prestar contas à

população sobre o incidente ocorrido no dia 31 de julho de 2024, durante o

atendimento de um paciente na Avenida Lauro de Freitas, que envolveu a queda

parcial de um paciente durante o procedimento de socorro.

Uma investigação interna já foi iniciada para apurar as causas do incidente e

identificar as medidas necessárias para garantir que situações como esta não se

repitam.

Desde já, lamentamos profundamente o ocorrido e informamos que estamos

prestando toda a assistência necessária ao paciente envolvido e sua família.

Reiteramos o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos nossos

cidadãos, que é nossa prioridade máxima.

Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso empenho em prestar

um serviço de excelência à comunidade de Dias d’Ávila.”

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS