Peça “Vozes do Seringal” está em cartaz na Usina João Donato, em Rio Branca; entrada é gratuita

A peça teatral Vozes do Seringal retrata histórias contadas por homens e mulheres que viveram nos seringais da região amazônica, e que, com muita garra e luta, contribuíram na construção do estado do Acre. Com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), por meio da Lei Paulo Gustavo, o espetáculo terá apresentações com entrada gratuita nos dias 6, 7, 9 e 10 de agosto, na Usina de Artes João Donato, às 20h.

“Por meio das vozes de nossos avós, pais, mães, tios e tias que tiveram grande parte de suas vidas nos seringais, temos como proposta artística contar as histórias reais e as imaginadas daqueles e por aqueles que de fato viviam nos seringais do nosso estado. Nosso objetivo é valorizar a cultura acreana, provocando o espectador a esse lugar de memória, de sensibilidade e valorização do passado”, explica a atriz Isadora Aiache.

Com uma abordagem sensível, a narrativa mescla drama e humor para transmitir uma visão autêntica da vida cotidiana dessas pessoas resilientes. As situações e os diálogos hilariantes garantem momentos de risos e reflexões a respeito da realidade retratada.

“Somos um grupo de teatro composto por atores e atrizes acreanos graduados em Artes Cênicas, na Universidade Federal do Acre (Ufac). O espetáculo teatral Vozes do Seringal nasceu em processo cênico desenvolvido por formandos do curso de Teatro da Ufac, com o objetivo de trabalhar com os atravessamentos identitários de cada um dos membros do elenco, composto por acreanos, surgindo, por esse motivo, a necessidade de falar das pessoas que viveram nos seringais”, acrescenta a atriz.

Para acompanhar as apresentações, os interessados podem seguir as redes sociais do grupo, por meio do Coletivo Taboqueiro @coletivotaboqueiro, no qual são publicadas fotos de apresentações, datas e informações sobre a peça.