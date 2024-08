O que tem sido feito para reduzir os impactos da crise hídrica e garantir água nas torneiras dos acreanos

A crise hídrica no Acre em 2024 tem afetado severamente a população e o meio ambiente, com rios em níveis alarmantemente baixos e restrições de água sendo verificadas em várias regiões. A falta de chuvas e o aumento das temperaturas exacerbam a situação, colocando em risco a agricultura local e o abastecimento nas cidades.

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) está monitorando os mananciais que são fontes captação para o abastecimento de água potável em cada um dos 21 municípios atendidos pela autarquia, visando evitar racionamento ou escassez nas residências, escolas, unidades de saúde e outros órgãos públicos.

De acordo com o presidente do Saneacre, José Bestene, o governador Gladson Cameli tem atentado diariamente para ações de contingência da crise, pois a estiagem está sendo anunciada como uma das mais severas da história do estado. “Não estamos medindo esforços para que a população possa passar por esta crise hídrica sem prejuízos. Esse é um compromisso da gestão Gladson Cameli e seguimos contornando a crise de forma sustentável”, observa Bestene.

O diretor de Operações do Saneacre, Alan Ferraz, informa que no momento nenhum município sofre com falta de captação de água nas fontes que a autarquia utiliza. “Estamos tomando algumas providências para que isso não venha a acontecer. Alguns municípios já começaram com um racionamento, um pouco mais leve, como é o caso de Xapuri”, relata.

Em Xapuri há duas estações de tratamento (ETAs), uma que capta água do Rio Acre e outra do Igarapé Fura, nas proximidades do aeroporto. A primeira está operando normalmente, mas a do aeroporto está com a capacidade reduzida, fazendo com que a intermitência no abastecimento aumente, para que seja possível a recuperação do nível do manancial.

A autarquia de saneamento informa que em vários outros municípios estão sendo realizadas intervenções visando ampliar a capacidade de armazenamento de água, como é o caso de Epitaciolândia, onde o Saneacre construiu um canal de drenagem para redirecionar a água de lavagem da ETA para acima do ponto de captação.

“Em Epitaciolândia, após a construção de um canal de drenagem neste mês de julho, estamos encaminhando a água usada na lavagem da ETA de volta para o igarapé de captação e com isso já conseguimos que ele tivesse um considerável aumento no nível”, explicou Ferraz. Com o canal, cerca de um milhão de litros retornam diariamente ao Igarapé Encrenca.

Abastecimento via caminhões-pipa

Caminhões-pipa a serviço da autarquia estão operando em Rio Branco, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Acrelândia e Sena Madureira, para abastecer bairros mais distantes, onde há dificuldade de abastecimento via rede distribuição, bem como órgãos públicos, para que o atendimento à população não seja interrompido devido à falta d’água.

Construção de pequenas barragens

Em Jordão e Tarauacá, o Saneacre implementa pequenas barreiras de contenção nos igarapés São João e Pirajá, respectivamente, para o acúmulo de água no local onde ficam as bombas de captação. Também em Sena Madureira, a autarquia já planeja a utilização desse método no Rio Iaco.

Situação no Bujari, um dos municípios mais afetados em anos anteriores

O açude de captação que abastece o Bujari e o aeroporto de Rio Branco passou por intervenções desde 2022, ano em que o manancial secou. Diante da situação, o Saneacre empreendeu ações como a instalação de uma nova ETA compacta para aumentar o volume de água tratada (em 2022), levantamento e reforço da barragem do reservatório em parceria com o Deracre e a prefeitura municipal (em 2023) e o prologamento da contenção de concreto em março deste ano. Com isso, a fonte de água apresenta volume satisfatório e o abastecimento continua estável para os bujarienses e o aeroporto da capital.

Conscientização da população

Diante do fenômeno de seca, é essencial o uso racional da água. Para isso, adotar práticas simples, como tomar banhos mais curtos, fechar a torneira ao escovar os dentes e lavar louça, bem como reutilizar a água da máquina de lavar para a limpeza de áreas externas são ações que não só ajudam a preservar os recursos hídricos, mas também resultam em economia na conta de água.

O governo do Acre utiliza-se de meios de comunicação para alertar a população, bem como de ações fiscalização e de combate ao desperdício, fornece dicas e esclarece eventuais dúvidas. Na Expoacre Juruá, o Saneacre abordará curiosidades sobre saneamento básico em seu estande, bem como distribuirá materiais educativos sobre consumo consciente em meio ao seca prolongada no estado.