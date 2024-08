Homem é denunciado e multado após forçar tatu a tomar cerveja; Veja o vídeo

Um homem foi denunciado após um vídeo viralizar, onde ele aparece pisando em um tatu e obrigando o animal a tomar cerveja, na cidade de Valentim Gentil, a cerca de 536 km da capital paulista. Por causa disso, ele levou uma multa no valor de R$ 3 mil por maus-tratos na última terça-feira (30).

De acordo com o g1, a Polícia Militar Ambiental informou que o homem foi autuado depois do vídeo em que ele aparece pisando no tatu e forçando o animal a ingerir a bebida alcoólica viralizar nas redes.

A Polícia Ambiental identificou o rapaz, que confirmou o ato e alegou que não sabia que se tratava de um crime. Ele pode responder por crime ambiental, que tem pena de seis meses a um ano de prisão. A ocorrência foi encaminhada ao conhecimento da autoridade judiciária do município.

Fonte: BNEWS