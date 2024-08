Governo mantém expediente normal na segunda-feira (5) que antecede ponto facultativo da Revolução Acreana

Nas proximidades do ponto facultativo que está previsto para terça-feira, 6 de agosto, relembrando o início da última batalha da Revolução Acreana, o governo do Estado do Acre mantém o expediente dos departamentos públicos, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual na segunda-feira, 5, conforme o calendário oficial de feriados e pontos facultativos divulgado em janeiro.

Já na terça-feira, 6, os serviços essenciais, como os de saúde e segurança, continuarão sendo oferecidos à população.

As unidades de atendimento de saúde de urgência e emergência, como prontos-socorros e unidades de pronto atendimento (UPAs), e de atendimento especializado (Hospital das Clínicas, serviços de apoio e diagnóstico, setores de internação, centros cirúrgicos e de tratamento intensivo) seguem com funcionamento normal.

Já na Segurança, as delegacias especializadas (Flagrantes, Investigações Criminais e da Mulher) também permanecem abertas.