Crocodilo tenta atacar crianças em túnel submerso de zoológico e imagens impressionam

Um vídeo impressionante que viralizou nas redes sociais mostra crianças passando por um túnel transparente em um aquário, dentro do zoológico de Miami, nos Estados Unidos. Elas observam os animais aquáticos quando um crocodilo passa por cima delas, e até tenta atacar, sendo impedido pela barreira. Ele abre a boca tentando abocanhar o vidro, e as crianças chegam a se assustar.

As imagens foram compartilhadas por Tayane Duarte, que tem um perfil nas redes sociais onde mostra o dia a dia em família. Os brasileiros vivem nos Estados Unidos. Segundo Tayane, as filhas Laís, de 6 anos, e Lauren, de 2, são as crianças que aparecem na filmagem.

O vídeo foi gravado em janeiro, mas ganhou repercussão após ser publicado novamente em abril, e até hoje chama a atenção na web. Atualmente, o vídeo tem mais de 50 milhões de visualizações. “Eu não confio nesse vidro”, escreveu uma pessoa nos comentários. “Eu ia morrer só por estar presa nesse negócio”, comentou outra.

Apesar dos internautas terem ficado com receio da atração, as filhas de Tayane não se assustaram, e no vídeo, a tranquilidade da filha caçula impressionou. Veja a seguir.