Corintianos são flagrados debochando de gremistas em alusão às enchentes no RS; assista

Torcedores do Corinthians foram flagrados debochando de gremistas no empate por 0 a 0 entre os dois times, na noite da quarta-feira (31), pela Copa do Brasil. Nas imagens, é possível ver corintianos fazendo gestos de natação e olhando em direção à torcida visitante.

Outro corintiano ainda simulou chuvas, principais causas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A atitude dos torcedores na Neo Química Arena gerou revolta nas redes sociais.

Alguns "torcedores" do Corinthians foram vistos, na Neo Química Arena, zombando dos gremistas em relação às enchentes do Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/yhEkbwvuL6 — ETTORCIDA (@Ettorcida_) August 1, 2024

O Corinthians se manifestou sobre o caso em nota oficial. O clube repudiou a atitude dos torcedores e prestou seu apoio às vítimas da tragédia.

Confira a nota na íntegra:

“O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das imagens de torcedores fazendo gestos contra a torcida visitante em alusão a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul no último mês de maio. O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores e ressalta o apoio às vítimas das enchentes no sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido. Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho.”

Fonte: BNEWS