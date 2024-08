Acre inicia mais uma campanha de vacinação contra gripe com novos grupos prioritários

A partir desta quinta-feira, 1º, a campanha de vacinação contra a influenza será ampliada no Acre, para incluir novos grupos prioritários. Além das crianças menores de 5 anos, idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, que já fazem parte do público-alvo, agora gestantes, puérperas (mães no pós-parto), crianças de 6 a 8 anos e povos indígenas também poderão receber a vacina de forma gratuita.

Gestantes, puérperas, crianças de 6 a 8 anos e povos indígenas também poderão se imunizar na nova etapa. Foto: arquivo/Secom

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu do Ministério da Saúde (MS), no início de julho, doses antecipadas da vacina trivalente contra a influenza. A Região Norte do país iniciou a vacinação contra a gripe em novembro do ano passado, devido às suas particularidades climáticas.

“Essa ampliação é uma medida importante para aumentar a proteção contra o vírus da influenza, especialmente entre grupos que apresentam maior risco de complicações. A vacina é segura e eficaz, sendo recomendada para prevenir formas graves da doença e evitar internações”, explicou a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Renata Quiles.

A recomendação é que todos os integrantes desses grupos procurem a unidade de saúde mais próxima para se imunizar, com um documento de identificação. A ação é planejada para garantir que as pessoas mais vulneráveis à gripe estejam com o mais alto nível de anticorpos protetores já ativos no organismo.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para a prevenção da gripe, ajudando a reduzir a circulação do vírus e protegendo tanto os vacinados quanto a comunidade em geral.