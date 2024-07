VÍDEO: Prefeito exibe versão pirata de “Divertida Mente 2” e momento viraliza na web; assista

Episódio ocorreu no domingo (28), no distrito de Trussú (CE) | Bnews - Divulgação Reprodução

O prefeito de Acopiara (CE), Antônio Almeida (MDB), disponibilizou uma versão pirateada do filme “Divertida Mente 2”, da Disney, na praça pública da cidade. O episódio ocorreu no domingo (28), no distrito de Trussú. O momento foi publicado nas redes sociais e viralizou na internet.

Na sexta-feira (26), Antônio Almeida publicou um chamamento para que a população fosse a exibição do filme. A produção, que está em cartaz no cinema, ainda não foi disponibilizada para fora das “telonas”.

De acordo com o Código Penal, a piratara é crime. A pena pode variar de três meses a um ano de prisão ou multa.

Até o momento, o prefeito da cidade não se manifestou sobre o tema.

Veja o vídeo:

SOCORRO! Prefeito de cidade exibe copia pirata de “Divertida Mente 2” em praça pública para público: “todo mundo ficou feliz”. pic.twitter.com/AANV3gnRWc — POPTime (@siteptbr) July 31, 2024

Fonte: BNEWS