Os detalhes da programação da Expoacre Juruá 2024, que movimentará milhões na economia da região

Pela primeira vez na história, a Expoacre Juruá é realizada antes da feira em Rio Branco, e a organização já estima que o evento supere a movimentação financeira direta do ano passado, que ficou em R$ 22 milhões, atingindo este ano R$ 40 milhões, durante a festa no parque de exposições do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A segunda maior feira de agronegócios do estado começa na quarta-feira, 31, e segue até domingo, 4. Com três atrações nacionais, a expectativa é que o público nessas noites chegue a 50 mil pessoas e que permaneça com uma média diária de 30 mil pessoas. Os shows nacionais ficam a cargo de Murilo Huff, Raquel dos Teclados e Manu Bahtidão. O Comando da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul confirmou que vai contar com reforço nos dias de festa e também com apoio de segurança privada, para garantir que a população se divirta de forma tranquila na segunda maior festa do estado. A organização alerta que não é permitido a entrada de geleiras ou garrafas de vidro. Programação completa Quarta-feira, 31 de julho 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá 20h – palco principal 20h – prova equestre três tambores 20h a 0h – palco alternativo 23h – show Murilo Huff 0h – fechamento dos estandes de exposições 3h – encerramento de todas as atividades do dia Quinta-feira, 1º de agosto 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá 20h a 0h – palco alternativo 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio 20h30 – Show gospel banda Som e Louvor (palco principal) 0h – fechamento dos estandes de exposições 3h – encerramento de todas as atividades do dia Sexta-feira, 2 de agosto 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá 20h – palco principal 20h a 0h – palco alternativo 23h – Show Raquel dos Teclados 0h – fechamento dos estandes de exposições 3h – encerramento de todas as atividades do dia Sábado, 3 de agosto 17h – Casamento coletivo; 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá 20h – Palco principal 20h – Prova classificatória do rodeio 20h a 0h – palco alternativo 21h – Pesagem dos lutadores do Nauas Combat 0h – fechamento dos estandes de exposições 3h – encerramento de todas as atividades do dia Domingo, 4 de agosto 9h – Tradicional Cavalgada 15h – Prova equestre laço em dupla 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da Expoacre Juruá 20h – palco principal 20h – Prova classificatória do rodeio 20h a 0h – palco alternativo 23h – Show Manu Batihdão 0h – fechamento dos estandes de exposições 3h – encerramento de todas as atividades do dia Programação da Expoacre Juruá movimenta Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/ Secom Parcerias e economia Como a Expoacre Juruá é um evento feito com diversos parceiros e instituições, uma das ações mais esperadas da feira também é o Casamento Coletivo, por meio do Projeto Cidadão, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Com 400 casais inscritos, a cerimônia será realizada no sábado, 3, às 17h. Uma das expectativas para um evento promissor se dá em decorrência do pagamento dos servidores públicos estaduais, que foi depositado nos dias 26 e 29 deste mês, além da antecipação da primeira parte do 13º salário. Um total de 55.517 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, receberam um montante superior a R$ 441 milhões, referente à folha de julho, além de aproximadamente R$ 220 milhões provenientes da antecipação de 50% do décimo terceiro salário. O valor significa mais de R$ 660 milhões circulando na economia local do Acre. “Essas medidas de pagamento não apenas beneficiam os servidores públicos, mas também têm um impacto positivo na economia local, ao injetar uma quantia significativa de recursos financeiros”, destaca o governador Gladson Cameli. Visualizações 34