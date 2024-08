Depois de perder as eleições para o Senado de 2022, a ex-mulher do senador Márcio Bittar voltou ao Acre e se juntou ao Podemos. Foi convidada pela presidente da sigla, a deputada federal Renata Abreu (TO). A conexão entre as duas foi feita por Siqueira Campos, atual candidato em Palmas, Tocantins. Ela está determinada a retomar sua carreira política.

Em relação à experiência da última eleição, ela expressou gratidão a todos que votaram nela, mas também mencionou que enfrentou inúmeras críticas. “Recebi ́ pedradas que eu não sabia de onde vinham. Transformaram minhas virtudes em defeitos, o que me feriu profundamente. Esta foi uma das razões pelas quais aceitei o convite de Renata Abreu. Queria fazer parte de um partido que protege, defende e luta pelas mulheres, algo que senti falta na minha campanha eleitoral”, explicou.

Márcia Bittar expressou gratidão pelo apoio do partido Podemos no Acre à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL). “Ney Amorim me recebeu de braços abertos. Não posso negar que venho ajudar, mas também possuo aspirações políticas”, afirmou ela. Quanto a Bocalom, ele sempre esteve ao seu lado, principalmente nos momentos difíceis, sempre lhe incentivando: “Nunca desista, Márcia”. Por isso mesmo digo: “Estou você, Bocalom”.

Quando questionada se continuaria usando o sobrenome de casada, Bittar, de seu ex-marido, considerando ser comum retornar ao sobrenome de solteira, ela riu. Revelou que estava literalmente no chão (cuidando de panfletos) quando o advogado chegou com os papéis do divórcio. “Assinei sem sequer olhar, eu sabia o que era”. Só mais tarde percebeu que o sobrenome Bittar ainda estava presente. Agora, para removê-lo, será necessário iniciar um processo legal. Entretanto, ela irá avaliar essa decisão. Tendo ambições políticas, planeja remover o sobrenome apenas se pesquisas confirmarem que isso lhe traz desgaste.

“Ninguém é dono das cores”. (Márcia Bittar ao encontrar Cesário Braga no estúdio do Gazeta Entrevista – ela estava de vermelho e ele de azul)

. As pesquisas revelam o que a população já sabe:

. Que a eleição está polarizada!

. Candidatos a vereadores cujos nomes são muito comentados na cidade:

. Joabe Lira, Elzinha Mendonça, Eber Machado, Neném Almeida, Samir Bestene, Degmar Kinpara, Lana Vaz, Zé Lopes, Jamyl Asfury, pastor Arnaldo Barros, André Kamai…

. Só um lembrete:

. O Macunaíma não briga com pesquisas; aliás, não briga com ninguém mesmo sabendo que a maioria das pesquisas atendem interesses dos grupos e que são manipuláveis para cima ou para baixo.

. Quanto à lei, à regra é básica e vem desde Hamurabi, na Babilônia:

. Pode tudo, só não pode ser flagrado.

. Pessimista? Não realista!

. Em Sena Madureira e Brasiléia, ao que parece, a ordem dos fatores não altera a soma.

. “Dinheiro é importante, mas não é tudo”, Macunaíma.

. No Saara vale mais uma maleta com um milhão de dólares ou um bilha de água?

. A convenção do Gilson da Funerária em Senador Guiomard surpreendeu pela multidão que participou.

. Apesar de ter sido feita no mesmo lugar do Bocalom, a convenção do MDB do Marcus Alexandre teve grande participação.

. Em Cruzeiro do Sul, sobra apoio político ao prefeito Zequinha Lima (PP), mas a Jéssica Sales é carne de tetéu:

. Não assa, não cozinha e ainda apaga o fogo!

. Será muito difícil derrotá-la.

. “A corrupção deixa rastro; é só ver na cidade a evolução do patrimônio de um gestor. Ele começa com um carrinho e uma casa; com o passar do tempo os bens aumentam para mansões, sítios, apartamentos, carros, chácaras e fazendas”. (Bruno Dantas, Ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, durante entrevista a Globo News).

. Segundo ele, caberia aos cidadãos e não só aos órgãos de controle fiscalizar os seus representantes; os anos eleitorais não propício para isso!

. Bom dia!