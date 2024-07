QUEM está acompanhando a movimentação da campanha eleitoral nos municípios, nota claramente que a vice-governadora Mailza Assis (PP), deixou o gabinete e se faz presente em todas as convenções aonde seu partido disputa a prefeitura, e em outras onde o PP não é cabeça de chapa. É correto este seu posicionamento de sair do seu cercadinho evangélico, para ter no palanque em 2026 prefeitos e vereadores, que são peças importantes na disputa do governo. Mailza dá todos os sinais de que disputará o Palácio Rio Branco em 2026, com essa busca de ampliação dos seus espaços políticos. É um plus à sua campanha por mais um mandato, quando terá a caneta na mão que demite e que contrata. Em 2026, com o afastamento de Gladson para disputar o Senado, Mailza será a governadora, ou seja: a dona da bola.

HÁ PESQUISAS E PESQUISAS….

NÃO brigo com pesquisa. Mas essa pesquisa sobre a disputa da PMRB do BIG-DATA, com “empate técnico” entre Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL) – cujo dono do instituto é uma espécie de compadre e da copa e da cozinha do senador Márcio Bittar (UB) – é daquelas em que por mais que se tente não se acredita, porque foge da realidade das ruas. Gente, aqui é terra de muro baixo, tudo se sabe. O pior é que isso não tem o condão de mudar o tom da campanha. O Bittar sabe disso, tentou a mesma estratégia em Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

NÃO VAI LONGE

RIO BRANCO é uma aldeia, nada se faz que não vaze. Quem conhece pesquisa mete o olho e nota logo quando vem com números que não são os das ruas. É como criar uma fantasia para massagear o seu ego. E, longe de ajudar, só desacredita. Mas, o jogo está sendo jogado, vem uma outra pesquisa e coloca os números no lugar. Não se muda a foto virando o quadro contra a parede. Das cerca de 15 pesquisas feitas até aqui, a da BIG DATA é a única com números diferentes. Esquisito, muito esquisito.

LULA, PT, DITADOR

A NOTA da direção nacional do PT e a fala do Lula avalizando a fraude eleitoral que deu mais um mandato ao ditador Nicolás Maduro, são atos que mostram que PT e Lula são tietes de ditadores e arrotam democracia.

TRATA-SE DE DITADURA

A QUESTÃO é que o Lula se refere à Venezuela como se fosse um país democrático, quando se trata de uma ditadura cruel que persegue e prende os opositores ao regime. Neste caso, Lula, PT e Maduro, se equivalem na hipocrisia política.

QUAL A MORAL?

O PT sempre combateu a feroz ditadura brasileira de nada saudosa memória. Qual a moral para defender agora a ditadura da Venezuela? Ditadura é ditadura em qualquer lugar.

ALAN EMPODERADO

A decisão da direção nacional do União Brasil, textualizando que, quem define os rumos do partido no Acre é o senador Alan Rick (UB), foi uma espécie de sacode no ego do Fábio Rueda (UB), que estava posando de dono do partido. Na política, vale quem tem mandato. E é a realidade.

NA MISSA E NO PADRE

O ex-deputado Antônio Pedro (UB) tenta a difícil missão de ser prefeito de Xapuri e de olho na prefeitura de Sena Madureira. É que se o candidato a prefeito Gilberto Lira (UB) vencer em Sena Madureira, ele ganha um mandato na ALEAC, por ser o primeiro suplente. É um olho na missa e outro no padre.

ERRO TÁTICO

NÃO sei quem é o orientador político da candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, Jéssica Sales (MDB), por permitir ela dizer ser contra os que fazem uber de motos, porque é uma parcela grande desse tipo de trabalhador, numa cidade onde grassa o desemprego. Tem que trocar esse seu orientador da campanha, urgente.

NÃO ESCOLHE ADVERSÁRIO

O DEPUTADO federal Gerlen Diniz (PP) não se perturbou com o novo candidato a prefeito de Sena Madureira, deputado Gilberto Lira (UB). Está naquela de que, numa campanha para prefeito não se escolhe o candidato que se enfrentará.

AMPLO FAVORITO

TAMIR DE SÁ (MDB), prefeito de Santa Rosa, vai disputar a reeleição como um dos candidatos mais favoritos das atuais disputas municipais.

NILSON AREAL

O EX-PREFEITO Nilson Areal chegou a ser o político mais importante de Sena Madureira. Afastado da política, voltou agora para apoiar a candidatura do deputado Gilberto Lira (UB) a prefeito. A saber se o Areal terá ainda o prestígio popular de anos passados. As próximas pesquisas vão dizer.

PESQUISAS NO FORNO

DUAS pesquisas sobre a eleição para a prefeitura da capital estão no forno e devem ser divulgadas na próxima semana. Vamos saber quem tem café no bule.

APOIO DECLARADO

QUEM hipotecou apoio declarado à candidata a prefeita de Brasiléia, Leila Galvão (MDB), foi a deputada federal Socorro Neri (PP). Já era esperado não apoiar o candidato Carlinho do Pelado (PP), do seu partido. Socorro pode aparecer disputando cargo majoritário em 2026.

QUADRO ESTÁVEL

NEM a união de forças conservadoras em Feijó, conseguiu desbancar o favoritismo do candidato a prefeito Delegado Railson Ferreira (REPUBLICANOS), a grande novidade desta eleição no município.

O ELEITOR DECIDE

NÃO ADIANTA ser o candidato da máquina do poder, quando o eleitor dá uma guinada a favor de uma candidatura a prefeito atropela todas as estruturas. Ninguém segura. É como água de morro abaixo.

NÃO ESTAVA NO FOCO

O DEPUTADO Gilberto Lira (UB) aceitou ser candidato a prefeito de Sena Madureira mais como uma missão para ajudar o prefeito Mazinho, seu tutor político; do que pela sua vontade, que sempre foi a de cumprir o mandato na ALEAC.

CAMPANHA PROFISSIONAL

QUEM faz uma campanha muito organizada e profissional para vereador de Rio Branco, é o primeiro suplente de deputado estadual, Jeferson Pururuca (PSD). É um quadro altamente qualificado.

DOIS FAVORITOS

DOIS candidatos a prefeito, que estão na lista dos favoritos para vencer a eleição: o prefeito de Acrelândia, Olavinho (REPUBLICANOS) e o Jerry Correia (PP), em Assis Brasil. Sem adversários que causem ameaça.

ROSANA GOMES

A PREFEITA de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), apoiada por uma ampla frente partidária, realiza a sua convenção no próximo dia 5. Rosana é uma candidata competitiva.

TIRANDO DÚVIDAS

DEVERÁ ser divulgada amanhã, uma pesquisa do DELTA sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Vai tirar dúvidas sobre como anda a campanha para prefeito do município.

DÁ CREDIBILIDADE

O FATO de serem pesquisados apenas os nomes dos reais candidatos a prefeito de CZS, Zequinha Lima (PP) e Jéssica Sales (MDB), dá credibilidade à pesquisa.

BOA CANDIDATA

ENTRE as mulheres candidatas a vereadora de Rio Branco pelo MDB, a advogada Thaís América é uma das mais fortes da chapa. Verbaliza bem sobre seus projetos e tem qualificação para exercer o mandato. A atual composição da Câmara Municipal precisa ser remoçada com novas ideias, para fugir da mesmice.

SABATINA LIVRE

COMEÇA 19 de agosto a sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Branco no AC24horas. Pelo sorteio, o prefeito Tião Bocalom (PL) é o primeiro a falar de seus projetos e responder às perguntas dos jornalistas da bancada do site. Sem censura.

CHAPA PRONTA

O NOVO está com sua chapa pronta para a disputa da PMRB, com o deputado Emerson Jarude (NOVO) de candidato a prefeito e o Capitão Isaías de vice. E com 21 candidatos a vereadores. O resto é com o eleitor.

CHAPA DA ALELUIA

EM XAPURI, teremos dois nomes evangélicos disputando a prefeitura do município: Antônio Pedro e Marcondes. É a chapa da aleluia.

FRASE MARCANTE

“Quando aparece a luz, a vela se torna inútil”.Ditado espanhol.