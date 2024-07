Governo anuncia leilão de maquinários de categorias recuperáveis e sucata para 23 de agosto no Acre

O leilão será realizado eletronicamente, no tipo “maior lance ou oferta”, por meio do portal, com abertura às 8h e encerramento previsto para as 13h do mesmo dia.

As máquinas e os materiais reutilizáveis que serão leiloados foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e são compostos de bens usados, inservíveis para a administração pública, conforme legislação vigente.

A visitação dos itens discriminados poderá ser realizada no Parque de Exposições, localizado no Loteamento Santa Helena, em Rio Branco, até dois dias úteis antes da abertura do certame, no horário das 8h às 14h.

Informações sobre condições de participação e visitação dos bens também estão contidas no edital.

Confira o anexo fotográfico dos maquinários.